Válsághelyzetet jelentett be Pintér

A kormány az egész ország területére kihirdeti a migrációs válsághelyzetet - jelentette be szerdán Budapesten Pintér Sándor belügyminiszter, aki azt is elmondta, hogy a szomszédos országok ma hajnali döntéseinek következtében a kormány úgy döntött, hogy megerősítik Magyarország határait is.