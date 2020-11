Orbán: műtétek halasztásáról döntünk

Sajátos fordulatot vett csütörtökön a Békéscsabai törvényszéken az a rágalmazási per, amelyet Görgényi Ernő, Gyula fideszes polgármestere indított az őt korrupcióval vádoló volt gazdasági alpolgármester ellen.

A korábban szintén a Fideszben politizáló Galbács Mihály a tavalyi önkormányzati választás előtt „De hová tűnt a város pénze” címmel röplapokat juttatott el a helyi postaládákba, ezeken pedig saját kutatásaira hivatkozva azt írta: a város közbeszerzéseit évek óta egy polgármesterhez köthető szűk kör nyeri. A szórólapokon kitért olyan "helyi szóbeszédekre" is, amelyek szerint a nyertes vállalatoknak 10 százalékot kell visszaosztaniuk. A kemény állításokról ugyanakkor a tegnapi bírósági tárgyaláson elismerte: közvetlen bizonyítéka nincs az összejátszásra, ő csak leírta, amit az emberek „Gyulán mondanak”, kiegészítve az ő kutakodásának az eredményeivel. Ez pedig szerinte arra utal, hogy „lehet alapja a szóbeszédnek”. A volt alpolgármester mellé állt ugyanakkor az egyik helyi vállalkozó, aki tanúként hasonló vádakat fogalmazott meg Görgényi Ernővel kapcsolatban. M. János – aki korábban ellenzékiként indult a helyi választáson – vallomásában azt állította: őt P. Tibor, a polgármesterhez kötődő nagyvállalkozó tájékoztatta arról, hogy milyen ára van annak, ha a cége meg akar kapni egy utcafelújítást. Azt mondta, a polgármestert be kell fizetni nyaralni, valamint „tíz százalékot szokás neki visszaosztani”. M. János a járványhelyzet miatt külföldön ragadt, ezért vallomását csak felolvasni tudták a tárgyaláson, ahol Görgényi Ernő védője azonnal jelezte: közvádas rágalmazási feljelentést tesznek M. Jánossal szemben is. A tárgyaláson végig jelenlévő polgármester pedig azt közölte: szerinte az egész egy „eszeveszett hazugság”, ő soha nem kért senkitől tíz százalékot, őt soha senki nem fizette be nyaralásra, a vallomást tevő vállalkozót és a cégét pedig nem is ismeri. Úgy vélte, a tanúvallomás több ponton is sántít, Galbács Mihály pedig „afféle politikai Chuck Norris” képét festette le vele kapcsolatban, akitől mindenki retteg. - Gyulán mindenki független ember, ez a város nem úgy működik, hogy egy polgármester azt mond, amit akar, majd mindenki úgy cselekszik – fogalmazott. A városvezető szerint a volt alpolgármester írása egy sértett ember akciója, és valójában Galbács Mihály tevékenysége kapcsán merült fel a korrupció gyanúja. (Korábban a volt alpolgármester által igazgatott Termál FC -nél Galbács Mihály sógorának a cége is kapott megrendelést, a klub új igazgatója pedig feljelentést tett emiatt az adóhatóságnál.) Mint arról korábban a Magyar Narancs alapján beszámoltunk, a régi fideszesnek számító, ám az utóbbi évekre a városvezetésből kiszorult Galbács Mihály még tavaly fogalmazott meg vádakat a helyi vezetés ügyeivel kapcsolatban. Az erről szóló 23 oldalas dokumentumot eljuttatta a Fidesz országos vezetésének, Orbán Viktor pártelnöknek, kormányfőnek és Kövér László házelnöknek is. A Fidesz vezetése azonban láthatóan nem akart belefolyni a helyi fideszesek torzsalkodásába, így a párt Kontrát Károly vezette etikai testülete Kerényi Jánosnak, a dél-alföldi pártigazgatónak, valamint Kovács Józsefnek, a Gyulát is magába foglaló körzet országgyűlési képviselőjének küldte el az írást. Kovácstól kapta meg az írást Görgényi Ernő, aki viszont bírósághoz fordult. Galbács Mihály ugyan gazdasági alpolgármester volt, ám állítása szerint 2019-ig nem volt tudomása a polgármester körüli kör megrendeléseiről. Állítása szerint akkor állt neki össze a kép, amikor a városvezetésből és a Fideszből való távozása után kikérte az önkormányzattól a közbeszerzések listáját, és kiderült, egy szűk kör kapta a megrendeléseket. Görgényi Ernő ezt is visszautasította.