Komoly összeget fizetett M. Richárd, mégis átverték

A Dózsa György úti gázoló közvetítőn keresztül akarta visszakapni bevont jogosítványát, illetve enyhíteni a büntetését.

Vesztegetésre is hajlandó volt a jogosítványának visszaszerzéséért a három és fél éve halálos balesetet okozó a Dózsa György úti gázoló, M. Richárd – derült ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lapunkhoz eljuttatott közleményéből. A vádhatóság a gázolásért idén szeptemberben nem jogerősen négy év fogházra ítélt , a vezetéstől véglegesen eltiltott M. Richárdot és két társát kötelesség megszegésére és hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés, közokirat-hamisítás és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügy lényege, hogy a 43 éves M. Richárd 2016 áprilisában a 18 büntető pontos értékhatár elérése miatt ideiglenesen visszavont jogosítványát mindenképpen vissza akarta szerezni, amit az előírt utánképzés és vizsga nélkül szeretett volna megtenni. Ennek érdekében egy hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumokat készítő személy közvetítésével felajánlotta: bármekkora összeget hajlandó fizetni azért, hogy soron kívül visszakapja a jogosítványát. A „közvetítő” barátja valótlanul – vezető beosztású rendőrre és a vizsgaközpontban dolgozó ismerősére hivatkozva – 600 ezer forintért segítséget ígért. M. Richárd előbb az összeg felét fizette ki, majd később további 600 ezer forintot, a jogosítvány visszaszerzése mellett az ellene zajló büntetőeljárás „kedvező befolyásolására” is. Előbbi érdekében még hamis iratokkal, a közvetítő barát akart többször is levizsgázni még 2017-ben M. Richárd helyett, sikertelenül. – A közvetítő barátja valójában nem állt kapcsolatban hivatalos személlyel, az átvett 900 ezer forintot saját céljaira fordította – írta a KNYF. A vádiratban az indítványozzák: