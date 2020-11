Gázfegyverrel lőtte arcon az eladót az egykor halálra ítélt rabló

Sohasem hagyott fel az erőszakos bűnözéssel a kegyelemből kapott életfogytiglani börtönbüntéséből évekkel ezelőtt szabadult férfi.

Már fiatalon gyilkolt és fosztogatott az a most 53 éves többszörösen büntettet előéletű férfi, akit 1989-ben jogerősen halálra ítéltek, és most életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és fegyveresen elkövetett rablással vádolják – derült ki a Szombathelyi Törvényszék pénteki közleményéből. A férfinak, akit a rendszerváltozás előtt aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és kifosztás miatt ítélt jogerősen halálra a Kaposvári Katonai Bíróság, kegyelemből életfogytig tartó szabadságvesztésre enyhítették a büntetését. Húsz év után feltételesen szabadlábra helyezték, de újabb bűncselekmények elkövetése, a többi között kiskorú veszélyeztetése miatt további 3 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Évekkel ezelőtt ismét feltételes szabadságra bocsátással szabadult. Azonban úgy tűnik, nem hagyott fel bűnöző életmódjával: a Vas Megyei Főügyészség vádirata szerint, a vádlott 2018. november 20-án kirabolt egy szombathelyi dohányboltot. Az eladónőt gáz- és riasztófegyverrel arcon lőtte annak ellenére, hogy az jelezte: átadja a pénzt. A támadónak ez nem volt elég, brutálisan többször megütötte a nőt, akire újfent rálőtt, mielőtt több mint 185 ezer forintos zsákmányával távozott. Szakértők szerint a sértett által elszenvedett sérülések 8 napon túl gyógyulta, de az életveszélyes sérülés keletkezésének közvetlen, reális lehetősége is fennállt. Az előkészítő ülésen a vádlott kérte zárt tárgyalás elrendelését, amelyet a bíróság elutasított. Ugyan az egykori halálraítélt a rablást elismerte, az életveszélyes sérülés okozását „vitatta”. A Szombathelyi Törvényszék végül 2021. január 20-ára tűzte ki az első tárgyalást, amelyen majd a szakértőket és a sértetteket hallgatják meg.