Huszonnyolcan koronavírusosak a Békéscsaba csapatánál, nem állnak ki a Debrecen ellen

Kezdeményezték a mérkőzés elhalasztását, amit azonban ellenfelük írásban elutasított.

A Békéscsaba 1912 Előre nem áll ki a listavezető Debreceni VSC elleni vasárnapi bajnoki összecsapásra a labdarúgó Merkantil Bank Liga 16. fordulójában. A békéscsabai együttes közösségi oldalán két nappal a találkozó előtt, pénteken közölte: a többségi tulajdonos és csapatorvos döntését követően kezdeményezték a mérkőzés elhalasztását, amit azonban ellenfelük írásban elutasított. Kiemelték:



mivel csapatukban 28-an jelenleg is pozitív koronavírusteszttel rendelkeznek, továbbá tartanak a bevethető fiatal játékosaik megfertőződésétől, illetve az előző hetek meccsterheléséből adódó sérülésveszélytől, inkább nem utaznak el Debrecenbe.

Hozzátették: a járvány miatt már az elmúlt fordulókra is tartalékosan tudtak csak kiállni, azóta pedig még több lett a pozitív tesztet produkáló játékosuk, már a megyei csapatuk, valamint az U17-es és U19-es keret tagjai közül is többen fertőzöttek. A DVSC 15 mérkőzésen 34 pontot gyűjtött, amellyel vezeti az NB II tabelláját, négypontos előnnyel az egy mérkőzéssel kevesebbel rendelkező Budaörs előtt. A Békéscsaba 23 ponttal a nyolcadik, az együttes a legutóbb három fordulóban vereséget szenvedett. Az OTP Bank Ligában hasonló ok miatt maradt el a péntekre kiírt DVTK-Újpest mérkőzés, a magyar szövetség versenybizottsága csütörtökön döntött arról, hogy a találkozó három pontját 3-0-s gólkülönbséggel a házigazda miskolciaknak adták.