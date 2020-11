Nem elég az iskolai veszély, még orvoshoz is küldik a tanárokat

Az ellenzék tudja támogatni a 90 napos hosszabbítást, kisebb garanciális feltételekkel.

A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselői is megszavazzák az Orbán Viktor által kedd este bejelentett rendkívüli jogrend 90 napos meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot – tájékoztatta Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes a péntek délutáni döntésük után az atv.hu -t. Orbán Viktor kedd este jelentette be , hogy a kormány a koronavírus-járvány miatt újra veszélyhelyzetet rendelt el , az alkotmány szerint ugyanakkor 15 napig érvényes. A miniszterelnök az Országgyűléstől azt kérte, szavazzák meg a rendkívüli jogrend 90 nappal történő meghosszabbítását. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető csütörtökre hétpárti egyeztetést hívott össze. A zárt ajtók mögött folytatott megbeszélés után kiderült, az ellenzék tudja támogatni a 90 napos hosszabbítást, kisebb garanciális feltételekkel. Harangozó Tamás szocialista frakcióvezető-helyettes azt nyilatkozta az atv.hu-nak, hogy az MSZP kész megszavazni a négyötödös parlamenti kivételes eljárást is (így egy nap alatt megtárgyalhatják és el is fogadhatják a törvényt ) és magát a törvényt is a 90 napos veszélyhelyzetről, hiszen a legfontosabb követelésük teljesül a 90 napos határidő megszabásával. Hangsúlyozta, hogy megszavazzák a javaslatot, ha a Fidesz nem csempész bele még a szavazás előtt valamilyen meglepő módosítást. A hvg.hu-nak az LMP, és a Jobbik is azt mondta, hogy komoly a helyzet, szükség van erre, ezért a tavaszinál is súlyosabb válsághelyzetben minden segítséget megadnak. Az MSZP és a Párbeszéd viszont azt is szeretné, hogy az ellenzéki frakcióvezetők is Alkotmánybírósághoz fordulhassanak, ha a különleges jogrenddel kapcsolatban alkotmányos aggályok merülnének föl, és a taláros testület három nap alatt döntsön az indítványról. Az ellenzéki frakciók kedden a házszabálytól való eltérést is megszavazzák, ez a négyötödös döntés teszi lehetővé, hogy már kedden meglegyen a zárószavazás is a 90 napos hosszabbításról. Csütörtökön Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta a törvényt