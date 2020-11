Piálással és az élettársak összeköltözésének lehetőségével kecsegteti a nyugatiakat az Egyesült Arab Emírségek

Az arab országban is lazítanak - igaz, teljesen más téren.

Utóbbi azt jelenti, hogy lehet legálisan szeszesitalt birtokolni és fogyasztani, továbbá engedélyezett helyeken árulni is. Hatalmas utcai tivornyákra azonban továbbra sem lehet számítani, mivel inni csak zártkörűen, és olyan helyeken lehet csak, amelyek engedéllyel rendelkeznek. Fontos, hogy mindezt csak a 21. életév betöltése után szabad. Azt az árust, aki nem tartja be ezt a szabályt, komoly bírságra számíthat. Korábban bűncselekmény volt, ha valakit alkoholfogyasztáson kaptak, ugyanakkor kevés ilyen büntetőeljárás indult, mivel csak akkor vonták felelősségre ezért az illetőt, ha újabb bűncselekményt követett el - áll a helyi National News cikkében. Az MTI szerint ugyanakkor az eddigi megengedőbb szabályozás helyett emberölésként bírálják el a "becsületgyilkosságokat". A WAM helyi állami hírügynökség megjegyezte, hogy a szabadságjogok kiterjesztése beleillik az Egyesült Arab Emírségek változó arculatába, amelyben igyekeznek hangsúlyozni, hogy az ország az iszlám jogrendjével együtt nyitott a nyugati turisták és a befektetők előtt. A mindennapi életet szabályozó szigor enyhítését nem sokkal azután jelentették be, hogy az Egyesült Arab Emírségek amerikai közvetítéssel történelmi megállapodást kötött Izraellel a kapcsolatok rendezéséről. Megfigyelők szerint a megállapodás egyik következménye, hogy izraeli turisták és befektetések érkezhetnek az Egyesült Arab Emírségekbe. Az új szabályozás értelmében az Egyesült Arab Emírségekben élő külföldi állampolgárok esetében - akikből nagyjából kilenc jut minden emírségekbeli állampolgárra - a házasságkötésre, a válásra és az öröklési ügyekre már nem a saría (az iszlám jogrend) előírásait alkalmazzák. Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa, Dubaj nagy erőkkel készül a világkiállítás megrendezésére, amelyre 25 millió látogatót várnak, és amelytől a kereskedelmi kapcsolatok további élénkülését remélik. A rendezvényt eredetileg 2020 októberétől tartották volna meg, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották.