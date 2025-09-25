Szijjártó Péter repes az örömtől, történelmi jelentőségűnek tartja a közel keleti ország álláshalmozó vezetőjének az útját, aki több mint tíz éve vezette be a saríát, de nyilvános és durva kivégzésektől a felháborodás miatt végül eltekintettek.
Az arab országban is lazítanak - igaz, teljesen más téren.
Az idei Ramadán már pénteken elkezdődött (április 23-án vagy 24-én). Egy hónap múlva, a böjt megtörésének ünnepén a muszlimok megünneplik, hogy véget ért a böjt és ismét bizonyították önmaguknak és Istennek, hogy erős a hitük.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Abdullah ibn Abdul-Aziz Szaúd-Arábia uralkodója, akit a muzulmán hagyományoknak megfelelően tegnap el is temettek. Utóda féltestvére, a 79 éves Szalman ibn Abdul-Aziz lesz, aki a királyság jelenlegi politikájának folytatását ígéri. Világszerte tisztelettel adóztak az elhunyt király emlékének.