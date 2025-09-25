Saría, Ramadán és a koronavírus

Az idei Ramadán már pénteken elkezdődött (április 23-án vagy 24-én). Egy hónap múlva, a böjt megtörésének ünnepén a muszlimok megünneplik, hogy véget ért a böjt és ismét bizonyították önmaguknak és Istennek, hogy erős a hitük.