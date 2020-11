Vasárnap sem ússzuk meg köd nélkül

Félre is vezeti az immunrendszert a szervezet számára ismeretlen kórokozó.

Az emberiségnek már sokszor szembe kellett néznie különféle vírusok fenyegetésével, átélt már több pandémiát, mégsem vonult mindig karanténba a világ minden új fertőzés megjelenésekor. A koronavírus azonban, ahogy a BBC fogalmazott: a megtévesztés mestere.

A fertőzés korai szakaszában képes félrevezetni a szervezetet. A vírus már pusztít a tüdőben, a légutakban, de az immunrendszer ebből semmit nem érez. Általában amikor a sejtek vírustámadást észlelnek, interferont bocsájtanak ki, ami figyelmezteti az immunrendszert is, a koronavírus azonban ezt a jelzést „ki tudja kapcsolni”, így fordulhat elő, hogy a fertőzött semmit nem vesz észre – magyarázta Paul Lehner, a Cambridge Egyetem professzora. Hozzátette, ezt figyelték meg a fertőzött sejtek laboratóriumi vizsgálatakor is: semmi nem látszik, de a tesztek során kiderült: „hemzsegnek bennük a vírusok”. A vírus mennyisége már azelőtt eléri a csúcsát, hogy a fertőzött számára kiderül, hogy beteg. Aztán egy hétig is tarthat, amíg a betegség eljut arra a pontra, hogy kórházi kezelésre van szükség.

„Valódi forradalmi ez a taktika: nem dőlünk ágynak, sőt mivel a közérzetünk jó, eljárunk otthonról és széthordjuk a fertőzést” – összegezte a professzor.

A szervezetünk nincs is felkészülve az új vírus támadására. „A SARS-CoV-2, vagyis az úgynevezett új típusú koronavírussal szemben nincs előzetes védettségünk, ami sokkot jelent az immunrendszer számára” – mondta Tracy Hussell a manchesteri egyetem orvosa. A semmiből kell kiépíteni az immunvédelmet, ami idősebbek esetén azért is probléma, mert az ő immunrendszerük lassan lendül működésbe, valamint a T-sejtjeik már nem elég változatosak.

„Sok nézőpontból a Covid-19 minden egyéb virális betegségtől különbözik. A szövettani vizsgálatok azt mutatják, hogy a sejtek fuzionálnak: masszív, működésképtelen halmazzá kapcsolódnak össze, és így is maradnak” – magyarázta Mauro Giacca, a londoni King's College orvosa. Egyes betegekben totálisan el is szabadul a vírus, a súlyos gyulladás túlpörgeti az immunrendszert, ami az egész szervezetre nézve pusztító következményekkel jár. Az elhízás fokozza a problémát, megnöveli az intenzív ellátás szükségessének kockázatát, sőt a halálozás esélyét is. A túlsúlyos betegeknél gyakoribb az erősebb gyulladás és a magas fehérjeszint, ami elősegíti a vérrögképződést is.