Szabad szemmel: Amerika a tekintélyelvű nacionalista szakadék széléről táncolt vissza

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 8.

A Washington Post szerint csak hála illeti meg az amerikaiakat, mert nekik köszönhető, hogy életben van a Köztársaság, miután Bident juttatták be a Fehér Házba. Ily módon bebizonyították, hogy nem lehet őket legyűrni. Ám nyilvánvalóan nem arra voksoltak, hogy ne változzon semmi, noha most az fenyeget, hogy a jogi hercehurca elültével semlegesíti egymást az új elnök és a Szenátus, ha ott marad a republikánuspárti többség. Addig azonban meg kell ünnepelni, hogy Trump 28 év után az a vezető, aki nem tudott újrázni az ország legfőbb tisztségében, kihívója viszont nagy támogatást tud felmutatni az egész országban. Trump ugyan elkerülte azt a szintű megaláztatást, amit kijárt volna neki, de a különbség így is meggyőző. Biden ugyanakkor ösztönösen derűlátó és nem hajlandó egyetlen amerikairól sem lemondani. Ennélfogva különösen hivatott arra, hogy hozzásegítse a nemzetet az egység helyreállításához. Pontosan ezt ígérte és a köztársaságpártiaknak e cél érdekében együtt kell működniük vele a felsőházban. Más országokban és más időkben, az olyan önkényurak, mint amilyen Trump is, úgy lesznek erős emberek, hogy védelmet kínálnak veszedelmes külső erők ellen, mindennek lehordják a művészet vezető rétegét és zűrzavart, illetve egykedvűséget idéznek elő, hogy azután az emberek ne fejtsenek ki ellenállást, amikor a rendszer átmegy illiberalizmusba. Ezzel a taktikával megpróbálkozott az amerikai elnök is, de a lakosság megálljt parancsolt neki a szavazófülkékben. A válaszuk az volt, hogy most először egy színes bőrű nő töltheti be az alelnöki posztot. És akkor még ott van, hogy mekkora tömegek voksoltak, továbbá, hogy az apparátus ellenállt a gyalázatos kísérletnek, mármint hogy bizonyos szavazatokat ne számítsanak be. Az új hatalom legfőbb teendője az, hogy megszilárdítsa a Trump miatt megrendült intézményeket és szabályokat. Tisztességtelen megalkuvók jönnek-mennek, de a szavazók jóvoltából a nemzet alapelvei változatlanul érvényesülnek.