Befutott Áder János baráti hangú gratulációja is

Orbán Viktor miniszterelnök kész vétózni az uniós költségvetést és a helyreállítási alapot is, amennyiben jogállamisághoz kötik az egyes tagállamoknak szánt források kifizetését – írta vasárnap a Mandiner . A kormánypárti hetilap és portál információi szerint a magyar kormányfő levélben fordult a jelenlegi, valamint a jövő évi soros uniós elnökséget ellátó országok, azaz Németország, Szlovénia és Portugália vezetőihez, továbbá Charles Michelhez, az Európai Tanács és Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. Ebben a Mandiner szerint Orbán azt „vetítette elő”:

„Bár Magyarország elkötelezett az együttműködésben, a fejlemények tükrében a júliusban elfogadott csomaghoz szükséges egyhangúságot nem tudja biztosítani.”



Az ügy előzményeként a Népszava megírta , e hét csütörtökön előzetes megállapodásra jutottak az Európai Parlament (EP) és a tagállami kormányokat tömörítő EU Tanács tárgyalódelegációi a jogállami értékek tiszteletben tartását az uniós kifizetésekhez kötő rendelettervezetről. A szövegről a tervek szerint decembereben szavazhat majd az EP. – Csakhogy a „Többéves Pénzügyi Keret” (az EU hétéves költségvetése), valamint a 750 milliárd eurós járványügyi csomag, a Next Generation jóváhagyásához már egyhangúság szükséges az Európai Tanácsban. Ez utóbbiak esetében tehát már van lehetőség a tagállami vétóra, amit már pénteken jelzett Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő – idézte fel a Mandiner. Orbán Viktor ezek szerint lengyel kollégájához csatlakozott az ügyben, és a lap szerint azt is kifejtette:

„Hazánk számára alapvetőek az olyan közös értékek, mint például a jogállamiság, ezek számunkra a demokrácia alapját jelentik, ám érvényesülésüket és alkalmazásukat a magyar embereknek kell megítélniük. Akik erre ugyanúgy képesek, mint bármely más európai nép.”

Ugyanakkor a tervezet szerint – mint írták –, ha az Európai Bizottság a jogállamiság megsértését vagy annak kockázatát érzékeli valamely tagállamban, akkor kezdeményezheti a szankciós mechanizmus elindítását. A szankciókról, így az uniós források esetleges felfüggesztéséről pedig az Európai Tanács döntene minősített többséggel. Azaz ekkor Magyarország és Lengyelország már nem tudna vétózni. A Mandiner szerint a miniszterelnök az Európai Bizottságot is bírálta:



„A közelmúltban megjelent jogállamisági jelentése nem a tényeken alapult,abban sokkal inkább politikailag motivált, a hazai ellenzéktől és a Soros György által finanszírozott szervezetektől már ismert vádak kaptak helyett Magyarországgal szemben.”

Orbán Viktor a sűrű sorosozás közepette attól is tart, hogy „körvonalazódik egy olyan eszköz, amellyel akár egyes országok demokratikus választási folyamataiba is be lehet avatkozni”. Javaslatokat is tesz a levélben egy esetleges új szankciós mechanizmusra, sőt indítványozza azt is, hogy teremtsék meg a jogorvoslat lehetőségét a tagállamok számára, hogy az Európai Tanács által hozott szankcionáló döntéseket az érintett tagállam megtámadhassa az Európai Bíróságon.