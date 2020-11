Kleinheisler karanténba vonult, nem csatlakozik a kerethez

Európa egyik legjobb formában játszó együttese az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalban szereplő AC Milan, de a jó rajt még nem jelent semmit.

Tavaly október 9-én Stefano Pioli lett az olasz élvonalbeli AC Milan labdarúgócsapatának új vezetőedzője miután elődje, Marco Giampaolo pocsékul kezdte a szezont, ráadásul irányítása alatt a Milan teljesen veszélytelen volt a kapura, a tavalyi első bajnokin az Udinese ellen a piros-fekete együttesnek nem volt kaput eltaláló lövése, ami történelmi mélypont a hétszeres Bajnokok Ligája- győztesnél. Piolival a játék képe és az eredmények is javultak, mégis sokáig úgy tűnt, hogy ebben a szezonban a német Ralf Rangnick lesz az új tréner, aki kettős funkcióban, sportigazgatóként az átigazolásokért is felelt volna. A koronavírus-járvány miatt viszont márciusban leálltak a bajnokságok, az újraindítást követően pedig a Milan valósággal újjászületett, 23 tétmérkőzésen maradt, a mérleg 18 győzelem és öt döntetlen volt. Ezzel a 2020-as esztendőt nézve a milánói együttes gyűjtötte a legtöbb pontot a bajnokságban, 61-et, őt követi az Atalanta 59 megszerzett egységgel, az FTC-vel egy Bajnokok Ligája-csoportban szereplő Juventus 53, az Internazionale 51 ponttal rendelkezik ebben a naptári esztendőben, Pioli szerződését pedig meghosszabbították a klub irányítói. Az idei szezonra is sikerült átmenteni a jó formát, a Milan eddig első négy bajnokiját megnyerte, de hat forduló után is veretlen (öt győzelem, egy döntetlen), és három párharcon túljutva szerepel az Európa-liga főtábláján, ahol két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen áll csoportjában. A Milan több mint nyolc év elteltével vezet pontelőnnyel a Serie A-ban, mögötte meglepetésre a Sassuolo a második és csak ezután jönnek a bajnoki címre is esélyesnek tartott együttesek, a Juventus, az Atalanta, a Napoli és az Internazionale. Egyelőre viszont az elmúlt nyolc évben bajnok Juventusnak nem kell feltétlenül aggódnia, ebben az időszakban kezdte a mostaninál rosszabbul is az idényt. A 2015-16-os szezont az első négy fordulóban négy ponttal indította, de végül 91-gyel zárta. Tavaly 83 pont is elég volt az első helyhez, ez volt a legkevesebb az elmúlt években. Bár a torinói alakulat a végén csak egy ponttal előzte meg az Internazionalét, mégsem volt izgalmas a bajnoki hajrá, mert már az utolsó előtti körben eldőlt az első hely sorsa. A Milan legutóbb 2011-ben lett első, akkor 82 pont elégnek bizonyult ennek eléréséhez. A piros-fekete egylet közismerten híresen „rossz rajtoló”, a legutóbbi bajnoki címe alkalmával csak 5 pontot gyűjtött az első négy fordulóban. A Milan drukkerei abban bíztak, hogy az idei szezon előtt négyszer fordult elő, hogy a Milan az első négy bajnokiját megnyerte és ilyenkor mindig sikerült elhódítani a bajnoki címet is. A hibátlanul teljesített első négy forduló idén is összejött, a torinóiak nagy sorozata előtt a Milan volt 2011-ben bajnok, soraiban a csapatot most is erősítő Zlatan Ibrahimoviccsal. A jó szezonkezdet és a sokat ígérő statisztika ellenére sem hiszi senki Milánóban, hogy már megvan az újabb bajnoki cím. Nem is beszél erről senki a klubnál, amely viszont nagyon szeretne ismét eljutni a Bajnokok Ligájába, ahol 2014-ben játszott utoljára meccset az együttes, akkor az Atlético Madrid kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel búcsúztatta a nyolcaddöntőben. „Nem érdemes még a tabellát figyelni – hívta fel a figyelmet a múlt hétvégi, Udinese elleni idegenbeli 2-1-es győzelem után Pioli. – Nagyon sok mérkőzés van hátra a szezonból, erős ellenfelekkel találkozunk, azt jogos elvárásnak érzem, hogy végezzünk előrébb az előző szezonban elért hatodik helynél. Ennél többről azonban most nem érdemes beszélni. Nagyon komoly terhelést jelent nekünk az Európa-liga-szereplés és a bajnokság, amióta elkezdődött a új idény hetente kell két tétmeccset játszanunk.”