Női kézi BL: az egyik zöld nyert, a másik nem

Mindkét magyar női BL-reprezentáns pályára lépett, ami a vírusos időszakban már önmagában hírértékkel bír.

A BL-címvédő Győr a vírus miatt a németek beleegyezésével pénteken és vasárnap is a Borussia Dortmund ellen játszott az Audi Arénában: a gárda pedig a pénteki tízgólos győzelem után (34-24) megint rendesen odacsapott, így győri zöldek már 44 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatnál tartanak, ami még semelyik csapatnak nem sikerült a legrangosabb sorozatban. A sikerszéria 2018 januárja óta tart… Az erődemonstrációt mutatta, hogy a vendégeknek második találata csak a 12. percben született, és mivel a hazaiak remekül védekeztek, így a 17. percben, 11-3-as állásnál már másodszor próbálta időkéréssel rendezni szétzilált sorait a Borussia edzője. Valamelyest sikerült, ámbátor a 4-0-s német sorozathoz kellett, hogy a győri ész és agy, a norvég irányító, Stine Oftedal pihenőt kapott. Mindenesetre a szünetben Danyi Gábor csapata ugyanúgy 19-11-re vezetett, mint két nappal korábban. A második félidő elején már a tíz gólt is meghaladta a különbség, és bár a Dortmundnak később egy 5-0-s szériával ismét sikerült közelebb férkőznie ellenfeléhez, a súlyos vereséget ezúttal sem kerülhette el. A mezőny legeredményesebb játékosa a Győr brazil balátlövője, Eduarda Amorim volt hét góllal. Csapata 76 százalékos lövési hatékonysággal zárta a meccset, ami nemzetközileg is figyelemre méltó teljesítmény. Az ETO-nak két döntetlen mellett ez volt az ötödik győzelme a BL mostani idényében, és már egy ponttal vezeti csoportját (igaz, a CSZKA Moszkva egy mérkőzéssel kevesebbet játszott).



A Ferencvárosnak nem ment ilyen jól, 11 góllal kikapott a német Bietigheim csapatától az érdi partin. Jóllehet, ilyen-olyan okok miatt a hazaiak keretéből ezúttal hiányzott Szucsánszki Zita és Márton Gréta. Különös spétet adott a meccsnek, hogy mindkét együttesben szerepelt egy-egy holland világbajnok, aki régi ismerősként köszöntötte az ellenfelet: Angela Malestein hat évet töltött a Bietigheimnél, mielőtt idén nyáron a Ferencvároshoz igazolt, Danick Snelder pedig négy idényen keresztül az FTC-t erősítette, mielőtt nyáron Siófokra szerződött, a német klub pedig előző csütörtökön jelentette be szerződtetését. Pontatlan támadójátékkal kezdtek a felek, a vendégek a harmadik, a hazaiak a hetedik percben szerezték első akciógóljukat. Amint pontosabbá váltak a magyar csapat lövései, 4-0-s rohamot produkált, és a 13. percben átvette a vezetést. A folytatásban ismét hatékonyabban védekezett a Bietigheim, az FTC akcióiból hiányzott az átütőerő és – Klujber Katrin kivételével – nem voltak jó egyéni teljesítmények. A németek mindkét kapu előtt határozottabban kézilabdáztak, és a szünetben 14-11-re vezettek. A második félidőben a vendégek könnyű találatokkal növelték előnyüket (14-22), és mivel sebességben és kapusteljesítményben is nagy volt a különbség a németek javára, nem csökkent a magyar csapat hátránya. Tíz perccel a vége előtt már tíz találattal jobban álltak a vendégek, és kiváló produkciójukat az utolsó másodpercben egy kínai figurából lőtt góllal koronázták meg. A Ferencváros legeredményesebbje Kovacsics Anikó és Klujber Katrin volt egyaránt hét góllal, a vendégeknél Antje Lauenroth és Julia Maidhof is ennyit dobott. A mezőny legjobbja a német csapat norvég kapusa, Emily Stang Sando volt. Az FTC 5. helyen áll a nyolccsapatos csoportban.

Női Bajnokok Ligája Csoportkör, 7. forduló A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Bietigheim (német) 24-35. B csoport: Győri Audi ETO KC–Borussia Dortmund (német) 38-25.