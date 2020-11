Influenzaoltás: egyre hosszabbak a várólisták

A megkérdezett 20 háziorvos 90 százaléka arra panaszkodik, hogy hiába nagy az érdeklődés, már alig tudnak mivel oltani influenza ellen. Sok körzetben kétséges, hogy jut-e vakcina a krónikus betegeknek. Pedig a kormány ingyenes oltást ígért.

„Összesen két ampulla influenza elleni vakcinám van, ezek kivételével az összes kapott, vagyis 238 oltást beadtam és még legalább 150-en várakoznak. Egyetlen hét alatt fogyott el az egész szezonra szánt adag. A területi ÁNTSZ-nél azt ígérték, ha lesz utánpótlás, szólnak. Egyelőre nem jelentkeztek” – mondja Komáromi Zoltán XII. kerületi háziorvos, az ellenzéki DK fővárosi egészségpolitikusa. A Nemzeti Népegészségügyi Központtól ígéretet kapott, hogy megoldják a problémát, de vasárnapig nem történt változás. Tavaly és az azt megelőző években a készleten lévő Fluart háromkomponensű vakcina körülbelül 50-60 százaléka fogyott el, de most a szokásos érdeklődés többszörösével kell számolni, miután Orbán Viktor szeptember 11-én arról beszélt, hogy idén mindenki térítésmentesen megkaphatja a oltást. A médiában nyilatkozó szakértők is hetek óta sulykolják, rendkívül fontos az influenza elleni védekezés a koronavírus-járvány idején, mert a két betegség együtt súlyos egészségkárosodást okozhat. Azonban amikor a miniszterelnök megtette szeptemberi bejelentését az ingyenes oltásról, a vakcinából már nem lehetett nagyobb mennyiséget gyártatni, hiszen a szokásos éves adag, az 1,3 millió ampulla már rendelkezésre állt. Újabb adagok gyártása fél évbe telik, vagyis nem lehet csak úgy "berendelni" – akkor sem, ha szükség lenne rá. Ezt követően az állam megvette a Sanofi gyógyszertári piaci forgalomra szánt Vaxigrip négykomponensű oltóanyagának 100 ezer ampulláját, de valószínűleg ez sem lesz elég. „Jó lenne, ha legalább kiállnának, és elmondanák, hogy tévedtek, és legalább hagynák, hogy az egészségesek helyett a betegek kaphassák meg a rendelkezésre álló vakcinákat” – javasolja Komáromi. Erre nagy szükség lenne, hiszen vészesen fogynak a készletek. Egerben, Horváth Gábor 3000-es betegszámú körzetében már a második adag oltást kezdik adni. 260 jelentkező az elmúlt két hétben már megkapta a vakcinát, az újabb 260-as csomag pedig a napokban érkezett. A háziorvos szerint a korábbinál jóval többen jelentkeznek: tavaly például a rendelt 260 adagból a szezon végén 47 megmaradt, idén ilyesmiről nincs szó. Egertől pár kilométerre Ostoroson, Darvai László szintén 3000 fős körzetében is kevésnek bizonyult a vakcina, az első körben megkapott 300 adag lassan elfogy, s még várnak az újabb, 300 darabos rendelés megérkezésére. Hasonló a helyzet Szegeden, ahol egy rendelőben arról tájékoztatták lapunkat: elfogyott a készlet, két hét alatt 220 embert oltottak. A tavalyi évben decemberig igényeltek ennyi vakcinát. Most várólista van, nem tudják, mikor érkezik újabb szállítmány. Ugyanez a helyzet Budapesten is, az egyik IX. kerületi rendelőben az összes (200 darab) vakcina elfogyott és nem sok jót ígér a háziorvos, mikor arról kérdezzük, mikor lesz ismét elérhető az oltás. „Tavaly 250, az idén 260 vakcinát kaptam – erről már Erdő Gabriella, a Somogy megyei nagyatádi háziorvos tájékoztat. „Még 24 adag van, ami nagyjából két napra elegendő. Hivatalos helyről azt az információt kaptuk, Nagyatádon és környékén az egyik vakcinából sincs raktáron egy darab sem. Egy normális évben az 1800 fős körzetem 20-30 százaléka oltatja be magát, most ez az arány akár a 60 százalékot is elérheti” – mondja Erdő Gabriella. Ebben reménykedik több kaposvári háziorvos is, ugyanis sok praxisnál már az utolsó oltásokat adták be a hét második felében. „Négy darab maradt, s mivel a krónikus betegek elsőbbséget élveznek, egyelőre azt kell mondanom az érdeklődőknek, hogy várniuk kell. Noha azt ígérték, mindenkinek több vakcina jut a tavalyinál, én például alig a háromnegyedét, háromszázat kaptam. Jeleztem, hogy ennél sokkal nagyobb az igény, de a hivatalos helyen csak széttárták a kezüket: ennyi jutott. Legalábbis egyelőre” – mondja a kaposvári orvos. Hasonló tapasztalatokról számolt be az egyik főváros melletti agglomerációs település háziorvosa, akinek nagyon sok idős betege van. Ő a 2000-es körzetére 200 adagot kapott, ezért tartja a rangsort: előbb a krónikus betegek, utána az egészséges idősek, és ami marad, azt kaphatja meg a többi jelentkező. Ám nekik nem marad majd, az orvos abban reménykedik, hogy legalább a krónikus betegségben szenvedőknek és a 70 felettieknek elég lesz. Egy somogyi falu háziorvosa is ezt erősítette meg. Nála a korábbi években elegendő vakcina tíz nap alatt tűnt el. „Nagyjából tízet félretettünk, amit a legveszélyeztetettebb korosztálynak, vagyis az időseknek szánunk – magyarázta a doktor –, a többieknek egyelőre várniuk kell. 340 adag oltóanyagot kaptunk, ez tehát szinte teljesen elfogyott, s az előjegyzés szerint még legalább 120-130 vakcinára lenne szükség. Azt hallottuk, külföldről hoznak még be, csak azt nem értem, ha most nincs, miért mondták októberben, hogy van elegendő és mindenkinek jut?” – teszi fel a kérdést a háziorvos. A legtöbb körzetben Ajkán sincs már háromkomponensű vakcina, a veszélyeztetett korosztályokat azonban még be tudják oltani a négykomponensűvel. „Naponta, kétnaponta érdeklődöm, mikor várható újabb adag, de mindig csak annyit mondanak, hogy egy kis türelmet kérnek” – mondja az egyik háziorvos. Nyíregyháza egyik rendelőjében ugyan még nem fogytak el a védőoltások, de biztosan nem lesz elég, hiszen az elmúlt 2 hét alatt 205 oltást adott be az ottani háziorvos. Míg tavaly összesen 117 oltás fogyott, idén 260 darabot hoztak el, de ez is kevés. Négykomponensű oltást csak kismamáknak és transzplantáltaknak adhatnak, de ebből Nyíregyházán úgy kaptak két darabot, hogy egyébként 5 transzplantált beteg van a körzetben. „A tavalyi 120 helyett idén 140 vakcinát kaptunk, ennek a mennyiségnek eddig nagyjából a fele fogyott el. Ma még nem tudom megjósolni, elég lesz-e az oltóanyag, ahogy látom, háromszor annyian szeretnének most védőoltást, mint tavaly” – erről már Sértő-Radics István, a szabolcsi Tiszabecs, Uszka és Magosliget háziorvosa beszélt, akihez 1800 beteg tartozik. Szűcs Zsoltnál, a Bács-Kiskun megyei Szentkirályon is akad még védőoltás a rendelőben, ő ugyanannyi vakcinát (120 darab) kapott 1600 fős körzetére, mint tavaly. „Sokan még gondolkodnak, egyelőre nincs nagy roham” – mondja. Beszéltünk olyan, Zala megyei háziorvossal is, akit meglepett, hogy a legtöbb rendelőben nincs elég oltóanyag, a rövid beszélgetésünk során mindössze annyit közölt: van és lesz is elég vakcina, akinél nincs, annak igényelni kell és lesz. Valóban jó volna, ha ez ilyen egyszerűen működne, de ahogy bemutattuk, ennél sokkal bonyolultabb és aggasztóbb a helyzet.

A gyerekeknek sem jut A négykomponensű Vaxigrip az adott évben fertőző vírus ellen optimalizált, hasított vírust tartalmazó oltóanyag, míg a háromkomponensűben, a Fluartban „elölt vírus” található. A három év alatti, valamint a súlyos, szövődményes influenza szempontjából kockázati csoportba tartozó gyerekek számára csak a Vaxigrip adható. Márpedig ebből van kevesebb. Az oltáshiány pedig a gyermekorvosi rendelőkben is tapasztalható. Póta György házi gyermekorvos arról beszélt a Népszavának: az ő praxisában egyelőre van elég vakcina, de a készlet biztosan nem lesz elegendő. „Az az 100-200 ember, akik tavaly megvették a négykomponensű vakcinát, most nálam kéri az oltást, mivel az oltóanyag nincs patikai forgalomban. Azt ígérték, még kapunk vakcinát, de hogy mikor, azt nem tudjuk” – mondja Póta. Szédületes gyorsasággal fogynak a vakcinák Szekszárdon is, ott egy gyermekorvosi rendelőbe 50 darab vakcina érkezett és jelenleg 3-nak nincs „gazdája”, pedig több mint kétszer annyi oltást kaptak, mint tavaly.