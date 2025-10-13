Influenzaoltás: egyre hosszabbak a várólisták

A megkérdezett 20 háziorvos 90 százaléka arra panaszkodik, hogy hiába nagy az érdeklődés, már alig tudnak mivel oltani influenza ellen. Sok körzetben kétséges, hogy jut-e vakcina a krónikus betegeknek. Pedig a kormány ingyenes oltást ígért.