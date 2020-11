Amerika legyűrte Trumpot, sok nagyvárosban örömünnep tört ki

Győzelmi beszédében Joe Biden egy bibliai idézettel arra utalt, hogy eljött a sebek begyógyításának ideje. Donald Trump elnök egyelőre makacsul hallgat.

Ifj. Joseph Robinette Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke. Nem sokkal szombaton dél előtt az AP hírügynökség nyomán a CNN, a BBC, az NBC, az ABC, a CBS, és kis késéssel a FoxNews is bejelentette, hogy a verseny eldőlt, Biden és alelnökjelöltje, Kamala Harris behozhatatlan előnnyel vezet a Trump-Pence páros előtt. A hírre percek alatt spontán népünnepély alakult ki a Fehér Ház környékén, és sok nagyvárosban. Az utcabálok még este is tartottak, a többnyire maszkot viselő tömeg felváltva skandálta Biden nevét és azt, hogy „USA, USA!”. Győzelmi beszédében a hívő katolikus megválasztott elnök egy bibliai idézettel arra utalt, hogy eljött a sebek begyógyításának ideje. Mire mindenhol összesítik a szavazatokat, a Biden-Harris páros minden képzeletet meghaladó, 81 millió körüli vokssal számolhat és a becslések szerint csaknem hétmilliós különbséggel fog nyerni. Az elektori testületben várhatóan 306-232 lesz arány, mert Georgia, Arizona, Nevada és Pennsylvania elektorait Biden kapja, míg Észak-Karolinában megmarad Trump előnye. A jamaicai-indiai bevándorlóktól született Kamala Harris valódi történelmet írt: ő az első nő, fekete és ázsiai, akit ilyen magas tisztségbe választottak.



Donald Trump elnök egyelőre makacsul hallgat. A szombatot golfozással töltötte, a nevében kiadott közlemény szerint a választásnak még nincs vége és hétfőn bírósági beadványokkal fognak élni a kulcsállamokban. Ügyvédje, Rudy Giuliani tények említése nélkül arról beszélt, hogy a levélszavazatokat „bárki kitölthette”. Jogi szakértők szerint eddig nem merült föl az eredményt kétségessé tevő bizonyíték és a Trump-tábor jogi erőfeszítései meglepően szétforgácsoltak. Egyetlen valós panaszuk az, hogy a Pennsylvaniában kedd estig feladott, de már az urnazárás után beérkező voksokat külön kell választani, mert azok érvényessége a bíróság döntésétől függ. Ezeket azonban eleve így kezelték, és nincs belőlük annyi, hogy a megfordítsák az állam eredményét. Bidennek amúgy Pennsylvania 20 elektora nélkül is többsége lenne a december 14-én szavazó elnökválasztó testületben. A kiszivárgott hírek szerint Trumpot veje és bizalmas tanácsadója, Jared Kushner próbálta tapintatosan szembesíteni a valósággal és rávenni, hogy méltósággal fogadja a vereséget. Az Amerikára és a világra váró új korszakból Joe Biden győzelmi beszéde adta az első ízelítőt. Donald Trump megosztó, állandóan katasztrófákkal fenyegető és ellenségeket kereső beszédeivel ellentétben Biden Barack Obama kedvenc fordulatával élve a visszatérő reményt hangsúlyozta. Arról beszélt, hogy az amerikaiak együtt meg tudják oldani közös problémáikat. „Most és itt kezdjen véget érni a démonizálás zord korszaka!” – szólított föl megbékélésre. Azt mondta, hogy érti a vesztes oldal csalódottságát, hiszen párszor ő is veszített már életében, de „adjunk egymásnak egy esélyt”! Ő nem ismer „vörös és kék”, azaz a republikánusokra vagy a demokratákra szavazó államokat, csak az Egyesült Államokat. „Fejezzük be a másik ellenségnek tekintését, ők nem ellenségek, hanem amerikaiak!” – szólított fel megbékélésre. „Amerika nem csak erejével, de példájával is vezetni fog” – utalt arra, hogy vezetése alatt az Egyesült Államok újra konstruktív szerepet fog játszani a világpolitikában.

Horváth Gábor 17 perces beszédben csak egyszer hangzott el Trump neve. Első feladatként Biden a COVID-19 járvány megfékezését jelölte meg. „Nem tudjuk helyreállítani a gazdaságot, visszaszerezni életkedvünket vagy élvezni az élet legértékesebb pillanatait – megölelni unokáinkat, a születésnapokat, esküvőket, diplomaosztókat, azokat a momentumokat, amelyek a legfontosabbak számunkra –, amíg nem bírunk el a vírussal” – jelezte az új kormányzat prioritásait. A Biden-Harris páros győzelmének biztossá válásával azonnal megindult a találgatás és a helyezkedés a kormányzati pozíciókért. A Demokrata Párt balszárnya – amelynek terveit keresztülhúzták a várttól elmaradó képviselőházi és szenátusi eredmények – megpróbál nyomást gyakorolni Bidenre, hogy emelje be a kormányba Elizabeth Warrent és Bernie Sanderst. Előbbit pénzügyi vagy igazságügyi, utóbbit munkaügyi miniszternek ajánlják. Külügyminiszter-jelöltként a sajtó az Obama-adminisztráció ENSZ-nagykövetét, Susan Rice-t emlegeti, aki korábban alelnök-jelöltnek is szóba jött. A védelmi tárca élére Michele Flournoy volt miniszterhelyettes az esélyes, aki az első nő lenne ezen a poszton. Biden a hírek szerint mérsékelt republikánus jelölteket is figyelembe vesz, például John Kasich volt ohiói és Charlie Baker massachusettsi kormányzót vagy Jeff Flake volt szenátort. –

Januárig tartó bizonytalanság Biden programjának megvalósítása és személyi kinevezései szempontjából lényeges, hogy melyik oldal fogja ellenőrizni a szenátust a 2022-es közbülső választásokig. A republikánusok jelenleg 50:48-ra vezetnek. Georgia mindkét szenátori posztját a január 5-i pótválasztás dönti majd el. Az állam elnökválasztási eredménye alapján késhegyre menő harcra lehet számítani. Az 50:50-es döntetlen a Demokrata Pártnak kedvezne, mert szavazategyenlőség esetén az alelnök is voksolhat.

Pezsgővel és tánccal ünnepelte Los Angeles Biden győzelmét

Szombat reggel, amikor a CNN előrevetítette a demokrata elnökjelölt Joe Biden győzelmét, a házban ahol lakom, mindenki szinte egyszerre tapsolni kezdett és hamarosan a pezsgősüvegeket is elkezdték durrogtatni. A mindig forgalmas Los Angeles-i utcák dudálástól lettek hangosak, és még a nappalimba is behallatszott, ahogy a kocsikban egyre többen felhangosították a rádiót. Ez a reakció két okból sem meglepő: Kalifornia évtizedek óta hagyományosan demokrata állam, így az utóbbi időszakban különösebb figyelmet nem is kapott, mindenki inkább a billegő államok eredményeinek az alakulását leste. Itt a legtöbb ház kertjében vagy ablakában látható volt, kire szavaznak az ott lakók és amerre csak sétáltam szinte mindenhol Biden-Harris tábla kéklett, sőt, többen a maszkjukon is büszkén viselték pártszimpátiájukat. Az örömkitörés másik ok az, hogy egész Amerika már kedd óta feszülten figyelte, hogyan váltanak pirosból kékre, vagy éppen kékből pirosra a térkép egyes részei. A koronavírus miatt leadott levélszavazatok száma igencsak megnövekedett, ráadásul a választási részvétel is jóval magasabb volt mint valaha: Biden több voksolt zsebelt be mint eddig bármelyik jelölt, négymillió szavazattal megelőzve a jelenleg regnáló elnököt, Donald Trumpot. Los Angeles utcáin az emberek szinte teljesen megfeledkeztek néhány órára a tavasz óta tomboló koronavírusról: bár kivétel nélkül maszkban, de táncolni kezdtek annak ellenére, hogy a majdnem egész évben nyárban élő városban épp szokatlanul hűvös idő volt. Los Felizben például a Queen jól ismert számára, a „We Are The Champions”-ra ropták, de az ország többi részén sokan ironikusan, a Trump által gyakran kampányzeneként használt Village People-YMCA táncoltak.

A mozifővárosban az sem szokatlan hogy a hírességek is részt vesznek egy-egy eseményen, ami alól ez a nap sem volt kivétel: az Oscar-díjas énekes, John Legend és felesége a gyakran Twitter-királynőként is emlegetett Chrissy Teigen éppen itt, West-Hollywoodban, a Santa Monica Boulevardon buliztak együtt a tömeggel. A sztárok egyébként nem csak az ünneplésből, hanem a szavazással járó munkából is derekasan kivették a részüket: A voksot leadók között volt akinek olyan szerencséje volt, hogy a szintén Oscarral jutalmazott Marisa Tomei köszönte meg a részvételüket, ugyanis ő is beállt segíteni. Mivel az Egyesült Államokban szokás egy kis matricát adni azoknak akik már leadták a szavazatukat „I voted” felirattal, ami mellé esetenként egy kis süti is jár – Los Angelesben több helyen is a Masterchef című műsorból ismert Christina Tosi híres Milkbar-os édességeit osztogatták. Noha a jelenlegi állás szerint az államban toronymagasan, több, mint 65 százalékkal nyertek a demokraták, nem mindenhol volt felhőtlen az öröm. Éppen az ujjongva táncoló West Hollywood melletti Beverly Hillsben például Trump csalódott hívei vonultak fel a luxusüzletek beszögelt kirakatai mellett. Bár elsőre sokaknak meglepő lehetett, hogy éppen ez a városrész piroslik szinte egyedül a város térképén, azokat akik közelről figyelték az elmúlt hónapok eseményeit, nem érte váratlanul a hír- ugyanis a jelenlegi, hamarosan leköszönő elnök itt már a 2016-os választásokon is sikeresen teljesített. A mesés villáiról, gyönyörű kirakatairól és méregdrága éttermeiről híres környéken már nyár óta több rallyt is tartottak Trump támogatói a vírus ellenére. Az elégedetlenség főként az üzletek és iskolák bezárásának számlájára írható, de többen kifejezték ellenérzésüket a maszkviseléssel kapcsolatban is. Augusztusban a rally több résztvevője is azt hangsúlyozta – azzal, hogy a város vezetése maszk viselésére arra kéri őket, „a szólásszabadságukat korlátozzák” és mindezt egy „zsarnoki intézkedésnek tartják”. A szombati felvonulás alkalmával többen azt nyilatkozták, nem akarják elfogadni a választások eredményét és, hogy a végsőkig küzdeni fognak. – Garamvölgyi Flóra írása a Népszavának