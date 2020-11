Szabad szemmel: Trump mindent tönkre tehet

Többnyire némán vették tudomásul az amerikai elnök vereségét azok a tekintélyelvű vezetők és diktátorok, akikkel Donald Trump kiváló személyes viszonyt ápolt.

Hszí Csin-ping kínai-, Jair Bolsonaro brazil-, Recep Tayyip Erdogan török- és Vlagyimir Putyin orosz elnök cikkünk megjelenéséig hallgattak, nem gratuláltak Joe Bidennek a győzelméhez. Szótlanságukhoz több tényező is hozzájárulhat. Lehetséges, hogy ezek a vezetők Donald Trump kegyeiben akarnak maradni, hátha még a január 20-ig hátralévő hivatali idejében valamit ki tudnak csikarni belőle. Az Egyesült Államok riválisainak, Kínának és Oroszországnak a hozzáállását az is befolyásolhatja, hogy tudják: bármilyen gesztust is tesznek Biden felé, az országaik közti érdekkülönbségek úgyis elkerülhetetlenné teszik a konfrontációt. Trump esetében ez más (volt), hiszen nála a személyes kapcsolatok is hangsúlyos szerepet kapnak/kaptak a külpolitikában. Bár Brazíliánál és Törökországnál némileg árnyaltabb a helyzet, hiszen Washington szövetségesként tekint ezekre az országokra, a demokratikus intézményrendszer lebontására törekvő Bolsonaro és Erdogan viszont gyaníthatóan ugyanúgy nehezen fog szót érteni a leendő Biden kormányzattal. Hasonló indokok állhatnak a szaúdi vezetés némasága mögött: Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös nem számíthat arra, hogy a demokrata adminisztráció megvédi őt a Hasogdzsi-gyilkosság miatti felelősségre vonástól. Trump nem minden cimborája hallgatott: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap, kicsit megkésve ugyan, de gratuált Bidennek, egyúttal meg is köszönte az Izraelért tett erőfeszítéseket. Narendra Modi indiai miniszterelnök is üdvözölte a demokrata jelölt győzelmét, és külön kitért Kamala Harris alelnökké választására is, úttörőnek nevezve az indiai-jamaicai politikusnő sikerét. „Biztos vagyok benne, hogy az élénk indiai-amerikai kapcsolatok még jobban megerősödnek az Ön támogatásával és vezetésével” – üzente Modi Harrisnek. Olyan vezető is akadt, aki azért maradt csendben, nehogy magára haragítsa Trumpot: Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök azt mondta, hogy nem küld addig gratulációt Bidennek, amíg nincs hivatalos végeredménye a választásoknak. Hangsúlyozta, hogy politikailag körültekintőnek kell lenni. A Reutersnek név nélküli nyilatkozó mexikói tisztségviselők azzal indokolták az óvatosságot, hogy López Obrador semmiképpen nem akarja provokálni a távozó amerikai elnököt. Európa vezetői viszont nem rejtették véka alá felszabadultságukat: szívélyes üzenetekkel üdvözölték Biden győzelmét és alig várják, hogy együttműködhessenek kormányzatával. „A transzatlanti barátságunk pótolhatatlan, amennyiben meg akarjuk oldani korunk jelentős kihívásait” – írta közleményében Angela Merkel német kancellár. Ursula von Der Leyen az Európai Bizottság elnöke pedig gratulációjában arról beszélt, hogy az EU készen áll arra, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést az Egyesült Államokkal a koronavírus-járvány és a klímaváltozás elleni küzdelemben, az emberközpontú digitális átalakításban, a biztonságpolitikában illetve a szabályalapú nemzetközi rendszer megerősítésében is.