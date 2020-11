Koronavírus: Meghalt 55 beteg, 5162 fertőzöttet regisztráltak

A megkérdezettek 24 százaléka kevesebbet költ élelmiszerre, ruházkodásra (17 százalék) és kultúrára (15 százalék).

A lakosság 66 százaléka szerint egyre nehezebb egészségügyi ellátáshoz jutni a járvány óta – derül ki a Publicus Intézet Népszava megbízásából készített októberi felméréséből. A pesszimisták tábora jelentősebb a magukat ellenzékinek vagy bizonytalannak vallók körében, de a kormánypárti szavazók is elégedetlenek: 50 százalékuk szerint nehezebb ellátáshoz jutni. Az ellenzékiek ennél borúsabb képet látnak, 76 százalék szerint romlott az egészségügyi ellátás, a bizonytalanok 69 százaléka is így véli. Az októberi járványhelyzetben a magyarok többsége (52 százalék) úgy nyilatkozott, hogy nagyobb társadalmi kárral jár, ha a leálló gazdaságban sok cég tönkremegy és sok ember kerül nehéz helyzetbe. A felmérés elkészítése, október 25-e óta jóval rosszabb lett a járványhelyzet, ám az elmúlt hónapok felmérései azt mutatják, hogy az emberek egyre kevésbé szeretnének bezárkózni. Áprilisban – miután leállt az ország – még a lakosság 44 százaléka mondta azt a Publicus szerint, hogy ez helyes lépés volt, szeptemberben a megkérdezettek 37 százaléka volt a korlátozások pártján, a járvány terjedése ellenére pedig októberre ez a szám 31 százalékra csökkent. Ez azért fontos, mert miként arról korábban a Népszava is beszámolt: fideszes források szerint a párt vezetése a járványhelyzet súlyosbodásánál fontosabbnak tartja azt, mit gondolnak a korlátozásokról az emberek, s ezáltal hogyan alakul a Fidesz népszerűsége. A kormánypárt hívei között erősebb a korlátozásellenes hangulat (60 százalék), az ellenzéki táborban viszont relatív többségben vannak a korlátozások támogatói (42 százalék). Különös megosztottságot mutat az is, hogy 65 százalék szerint a gazdaság érdekében sem elfogadható, hogy egyszerre százezrek legyenek betegek, mégis többen kivárnának, 54 százalék szerint ugyanakkor nem kellenek korlátozások addig, amíg az egészségügy megfelelő ellátást tud biztosítani a rászorulóknak. Minden ötödik magyar (22 százalék) a háztartás bevételeinek csökkenéséről számolt be a járvány idején, de a döntő többség (76 százalék) nem tapasztalt változást. A megkérdezettek 24 százaléka viszont kevesebbet költ élelmiszerre, ruházkodásra (17 százalék) és kultúrára (15 százalék). A megkérdezettek 43 százaléka szerint településükön egyre több az álláskereső, 33 százalék szerint megnőtt az igény a közmunkára is. A magyarok 41 százaléka szerint az önkormányzatoknak egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, hogy segítsék az embereket és a vállalkozásokat.