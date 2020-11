Fagyasztott hússal térhetett vissza a koronavírus Kínába

Németországból származó termékek csomagolásán mutatták ki a kórokozó jelenlétét.

Fagyasztott importcikk okozhatott koronavírus-fertőződést az észak-kínai Tiencsinben, ahol vasárnap, hónapok óta először belföldi fertőzésből eredő esetet azonosítottak – írta hétfőn a China Daily című kínai lap a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.

A fertőzött egy kikötői rakodómunkás, aki Németországból származó, fagyasztott sertéshústermék kirakodásában vett részt. A munkás fertőzöttségét azt követően szűrték ki, hogy az áru csomagolásán kimutatták a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét, ezért mindenkin elvégezték a vírustesztet, aki kapcsolatba került az áruval. A munkással érintkező embereket orvosi megfigyelés alatt tartják, az áru tárolására használt hűtőraktárat pedig a fertőtlenítés idejére lezárták. Az esettel kapcsolatban eddig 156 további embert teszteltek, minden vírusteszt negatív eredményt hozott.

Szombaton a tiencsini hatóságok Indiából származó, fagyasztott haltermék csomagolásán is kimutatták a koronavírus jelenlétét, ám az áruval kapcsolatba került emberek vírustesztje mind negatív lett. Kínában a járványt javarészt sikeresen megfékezték, ám időről időre előfordulnak újabb járványgócok az ország különböző pontjain. A külföldről származó fagyasztott élelmiszercikkek pedig már korábbi esetekben is a SARS-CoV-2 koronavírus újabb megjelenésének feltételezett forrásai voltak. Októberben a kelet-kínai Csingtaóban felbukkant eseteket is importált mélyhűtött élelmiszerekkel hozták összefüggésbe.

A Pekingben júniusban zajló második járványhullám valószínűsíthetően szintén ilyen árucikkek felszínén megtapadt vírus okozta fertőzésekből alakult ki. Az esetek miatt az utóbbi időben a fagyasztott importcikkeket szigorú vizsgálatoknak vetik alá a beérkezésüket követően.