Több kilométeren áll a kocsisor az M0-ás autóúton

Harminc visszapillantó tükör bánta egy ittas és beszívott fiatal hajnali dühét.

Több, mint 30 autót rongált meg, rögtön elfogták – ezzel a címmel tette közzé a police.hu , hogy a budapesti VII. kerületi rendőrök több mint két év leforgása alatt befejezték a nyomozást egy garázdaság ügyében. Mint arról a hatóság beszámolt: 2018. október 6-án hajnalban egy férfi Budapest VII. kerületében több mint 30 parkoló autó visszapillantó tükrét rúgta le, a legtöbb esetben kárt is okozott a járművekben. A rendőrség operatív állománya az eset után nem volt tétlen: a 22 éves B. Botondot közvetlenül a cselekményét követően megtalálták az egyik autó mögötti fedezékében, és elfogták. Az évekig tartó nyomozás során a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói arra a megállapításra jutottak, hogy B. Botond ivott, marihuánát is fogyasztott, és ezután rugdosta a parkoló autókat. Ezért most rongálás, garázdaság és kábítószer birtoklása gyanújával átadták az iratokat az illetékes ügyészségnek.​