Okoskígyó tekereg az iskolák udvarán

Napelemmel, kütyütöltőkkel, hangulatvilágítással felszerelt okosbútort nyert tíz iskola, amelyiknek a diákjai villámgyorsan oldottak meg egy energetikai rejtvényt.

Majdnem négyszáz iskola 2153 diákja vett részt az MVM őszi nyereményjátékán, ahol egy rejtvényt kellett kibogozni. A szellemi startvonalhoz állók mintegy 15 százalékának ez sikerült is – azaz 317 diáknak volt érvényes, naprakész tudása a fenntarthatóságról, a megújuló energiaforrásokról, vagy a napelemekről. (Például ők olyasmikkel is tisztában voltak, hogy 30 Google-keresés akár annyi áramot is igényelhet, amennyiből egy LED-es izzó 1 órán át világíthat.) A tíz „KisKígyó” fantázianevű okosbútort az az iskola nyerte, amelyiknek a diákjai a leggyorsabban kapcsoltak – perszestílszerűen a paksi Energetikai Technikum és Kollégium udvarán tekereg ez 10 méteres kültéri bútor (a teljes listát lásd: keretes írásunkban). A 10 méter hosszú, acél vázszerkezettel, keményfa borítással és funkcionális ülőfelülettel rendelkező kígyók „okosságát” egyrészt a felszereltség jelenti: a farokrészbe beépített napelem, az okoseszköz-töltők, és a hangulatvilágítás. Másrészt a kígyó teste is változtatható: a Hello Wood tervezte és gyártotta kültéri bútorok részegységei szabadon variálhatók, így sehol nem okozott gondot az elhelyezésük. Emlékeztetőül: ez már az MVM második okos-kihívása: az első a 2019-ben startoló okosiskola-pályázat volt, amelyre több mint 550 iskola 1000-nél is több ötlettel l jelentkezett.



Sármelléki Általános Iskola Horváth Mihály Gimnázium (Szentes) Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda (Kisújszállás) Könyves Kálmán Gimnázium (Budapest) Energetikai Technikum és Kollégium (Paks) Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest) Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola És Gimnázium (Szombathely) Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.