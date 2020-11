Bíznak Joe Bidenben az európaiak

A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy távozik posztjáról, sőt a politikai életből is.

Váratlanul és felettébb szokatlan módon jelentette be lemondását Berat Albayrak török pénzügyminiszter, Recep Tayyip Erdogan veje. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy távozik posztjáról, sőt a politikai életből is. Albayrakot az államfő lehetséges utódjelöltjeként tartották számon, ám helyzetét jelentősen gyengítette, hogy pénzügyminiszterként képtelen volt bármit is tenni a török líra zuhanása ellen. Leköszönését egészségügyi okokkal indokolta, ám üzenetében arról is írt, hogy nehéz megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől, amellyel a kormánypárton belüli belharcokra utalhatott. Nem kizárt, hogy Erdogan veje rákényszerült a távozásra: török sajtóértesülések szerint a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjából (AKP) berkeiben azt rebesgették, hogy akár 30-40 képviselő is átállhat az ellenzékhez, ha pénzügyminiszter marad. Olyan magyarázatok is születtek, hogy Albayrak színpadias lépésével azt szeretné elérni, hogy apósa marasztalja és ezzel megerősítse a pozíciójában. Áprilisban ezt a koreográfiát játszotta el a rivális utódjelöltnek tartott Süleyman Soylu belügyminiszter, akinek bejött a húzás, hiszen az államfő nem fogadta el lemondását. Erdogan egyelőre hivatalosan nem döntött Albayrak sorsáról. A török gazdaság mindenesetre kaotikus hétvégén van túl, hiszen a pénzügyminiszter azután jelentette be távozását, hogy az államfő saját leváltotta a jegybank elnökét és bizalmasát ültette a helyére. Az ilyen fejlemények általában megrendítik a befektetői bizalmat, de Törökországban ezúttal éppen az ellenkezője történt - a mélyrepülésben lévő líra erőre kapott a pénzpiacok hétfői nyitásakor. Az ok prózai: a jegybanki vezetőcsere nem az, aminek első pillantásra látszik. Erdogan ugyan tényleg saját bizalmasát, Naci Agbal egykori pénzügyminisztert nevezte ki az intézmény élére, de ez egyes várakozások szerint nem csorbítja, hanem épphogy növeli a jegybank függetlenségét. A menesztett elnök, Murat Uysal a beszámolók szerint gyengekezű volt, nem mert ellent mondani az államfőnek, aki azt a közgazdaságtanilag megalapozatlan nézetet vallja, hogy a kamatlábak megemelése fokozza az inflációt. Erdogan a kérdésben vélhetően jobban hallgat majd Agbalra, ami elhozhatja a régóta esedékes fordulatot a török jegybank monetáris politikájában.