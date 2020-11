Kiakadtak a kutyások a szigorításon, de a kormány állítólag már dolgozik az ügyön

Teljes a bizonytalanság, mindenki a keddi döntésekre vár.

Mint ahogy lapunk is beszámolt róla , a miniszterelnök hétfői bejelentésének értelmében este 20 és hajnal öt óra között kijárási tilalom lépne életbe. Ekkor csak indokolt esetben lehetne lemenni az utcára. Vagyis ebbe a körbe nem tartozna bele a kutyasétáltatás. Nem meglepő, ha sok állattulajdonos elégedetlen és azt szeretné, ha lazábbak lennének a szabályok. A Noé Állatotthon Alapítvány Facebook-oldalán azt közölte, szervezetükhöz is ömlenek be a panaszok, mivel sokan épp a most tilalmazottá tett időszakban viszik le kedvenceiket az esti sétára, vagy mennek el velük az állatorvoshoz. Éppen ezért a szervezet megkereste Ovádi Péter állatvédelemért felelős miniszteri biztost.