Tiltakoznak a települések az iparűzési adó felfüggesztése ellen

Fideszes városvezetők is elutasítják és nem veszik komolyan Parragh ötletét.

A 3200 magyar önkormányzat mindegyikét megoldhatatlan helyzetbe hozná, ha Parragh László iparkamarai elnök javaslatára jövőre átmenetileg felfüggesztenék a cégek iparűzési adó befizetési kötelezettségét. A Népszava által megkérdezett települési vezetők egybehangzóan állítják, hogy a kiesés helyben pótolhatatlan, az államnak pedig a mainál sokkal több működési támogatást kellene adni ahhoz, hogy ne kelljen intézményeket bezárni a falvakban és városokban. Ráadásul rögtönzött körképünk azt mutatja, a vállalkozások nem kis része idén képes befizetni a helyi adó teljes elvárt összegét, vagy annak nagy részét, az éves elszámoláskor, jövő májusban azonban kiderül, mennyivel romlott a teljesítményük a járvány hatására, így sok település kénytelen lesz visszafizetni nekik a tavalyi magas bevétel alapján kivetett adó egy részét. Szegeden például 9 és félmilliárd forintos bevételt terveztek iparűzési adóból 2020-ra és a mostani számítások szerint be is érkezik a megyei jogú város számlájára ez az összeg. Ezért érthető módon jövőre is nagyjából ekkora adóbefizetésre számítanak a cégektől.



Dunaújváros nem áll ilyen jól, a 4,9 milliárdos tervezett iparűzési adóból eddig csak 3,9 milliárd érkezett be, de a városházán abban bíznak, év végéig még lesznek befizetések. Hasonló a helyzet Debrecenben. Itt 16,2 milliárdos bevétellel számol az idei költségvetés, de szeptember végéig csak 14 és fél milliárd volt az iparűzési adó befizetés, a jövő évi elvárásokról pedig még nem nyilatkoztak, tart a tervezés. Az ásványvízgyárról nevezetes kétezer lelkes Szentkirály működési költségvetésének egyharmada évek óta a helyi vállalkozások adójából származik, és a polgármester elmondása szerint a Bács-Kiskun megyei település cégei nem kértek adócsökkentést, szinte kivétel nélkül befizették a rájuk eső pénzt. A Magyar Faluszövetséget is vezet Szabó Gellért bízik abban, hogy a kormány az önkormányzati oldal érveit is meghallgatná egy teljes adófelfüggesztésről szóló döntés előtt. A főváros közelében fekvő ötezer lelkes Sződligeten 700 mikro és kisvállalkozás működik, köztük rengeteg a családi kényszervállalkozás, így Juhász Béla polgármester szerint nem gondolkodhatnak adóemelésben vagy új adónem kivetésében. Ha az állam akár csak egy évre elvenné az iparűzési adójukat, az éves költségvetésük ötöde esne ki a bevételi oldalon. A cégektől 74 millióra számítanak és 18 milliót buktak a gépjárműadó korábban helyben maradó 40 százalékának elvonásával is, miközben egy évben 500 millió forinttal gazdálkodnak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ma elnökségi ülésen vitatja meg az eddigi és a szóba került további elvonások hatását az önkormányzatok működésére. Szeptemberben megfogalmazott javaslataikat, köztük a dolgozók állandó lakhelye alapján szétosztott iparűzési adóra vonatkozó tervüket még nem vitatta meg az érintett belügyi és pénzügyi tárca. Információink szerint azonban egyik minisztériumban sem lelkesedtek Parragh László ötletéért, hogy függesszék fel egy évre a vállalatok helyi adójának beszedését és a terv a fideszes városvezetőknek sem tetszik. Papp László debreceni polgármester úgy fogalmazott, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által javasolt adóemelés nehéz helyzetbe hozná a vállalkozásokat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslata pedig, amely szerint fel kellene függeszteni az iparűzési adót, ellehetetlenítené az önkormányzatokat, egyik tervet sem támogatja. Ennél talányosabb választ küldött a győri polgármester. Dézsi Csaba András azt üzente a sajtósaival: „mi soha nem kapkodunk”. Ez a Népszava olvasatában azt jelenti, hogy várjuk meg a kormány hivatalos reagálását a Parragh-féle ötletre, mert egyáltalán nem biztos annak támogatása.