Eltörölné a rendszerváltást Parragh ötlete

A rendőrség közben bekeményített, ismét több kereskedelmi egységet zártak be, ahol nem viselték a maszkot.

Magyarországon a WHO eljárásrendje szerint alakítjuk ki ajánlásainkat és hozzuk meg a szükséges intézkedéseket – erről beszélt az operatív törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília közlése szerint a járvány intenzív szakaszában vagyunk, egész Európában nagymértékben terjed a vírus és ez Magyarországot sem kerüli el. Fontos, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba, ehhez pedig a higiénés szabályok betartása szükséges. Tájékoztatása szerint folyamatos a küzdelem a járványgörbe ellaposításáért és az ellátórendszer működőképességének a fenntartásáért.

6153-an vannak kórházban koronavírus miatt, ebből 461-en vannak lélegeztetőgépen.

Kitért arra is, hogy a 44. hétről a 45.hétre a másfélszeresére nőtt a pozitivitási esteszám. Ezek a számok emelkednek, ezért kell minden új intézkedést meghozni. Megemlítette, hogy új eljárásrendet adtak ki az egészségügyben, amely az ellátást teszi zavartalanná. Erre az – immáron tizedik – módosításra a járvány terjedése és az orvosi tapasztalatok miatt van szükség. Müller Cecília fontosnak tartja, hogy a népbetegségben szenvedők minél jobb állapotban legyenek, ha elkapják a vírust. Arra kéri a háziorvosokat, hogy az influenzaoltás beadásánál kockázati csoportokat részesítsék előnyben, azokat, akiknél a betegség súlyos szövődménnyel járhat. Jelezte azt is, hogy a vakcinaellátás folyamatos. Újságírói kérdésre elmondta, van még idő a beadására, mivel az influenza-csúcsa januárban-februárban van és két hét, ameddig kialakul a védettség. Megemlítette azt is, hogy rövid időn belül több millió favipiravir tabletta fog érkezni Magyarországra. Müller Cecília azt mondta, ez a készítmény a betegség korai szakaszában nagyon jól használható. Az operatív központ vezetőhelyettese arról számolt be, 144 alkalommal intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt. Kiss Róbert tájékoztatása szerint tömegközlekedési eszközön 24 rendőri intézkedésre került sor, ebből 10 zárult feljelentéssel. A boltokban 113 ember ellen léptek fel, ebből 27 személyt jelentettek fel. Egy edelényi pékségre és egy kazincbarcikai sörözőre is két napig lakat került, mert nem viselték megfelelően a maszkokat. Érkezett kérdés azzal kapcsolatban is, miért pont most kell szigorítani. Müller Cecília azt válaszolta,