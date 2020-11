Templomként cselezi ki a korlátozásokat egy lengyel konditerem

A tulajdonos reméli, ha „vallási összejöveteleket kínál az egészséges test egyházának tagjai számára”, megfelel a járványügyi szabályoknak és nem kell bezárnia.

Kiskaput talált: templommá minősítette tulajdonosa a konditermet, hogy a járvány miatti korlátozások ellenére is működhessen – írta a 24.hu

„Mivel a fitneszórák nem engedélyezettek, a mai naptól kezdve vallási összejöveteleket kínálunk az Egészséges Test egyházának tagjai számára. Nehéz elhinni? Ebben a világban minden lehetséges” – írta közleményében a krakkói székhelyű Atlantic Sports club a Facebookon.

Lengyelországban a hétvégén vezették be - a magyarhoz hasonló - járványügyi intézkedéseket. A fertőzés gyors terjedésének megállítása érdekében az edzőtermek mellett az uszodákat is bezárták, korlátozták az éttermek nyitva tartását, betiltották az esküvőket, a középiskolák távoktatásra váltottak Varsóban és a magas kockázatú, vörös zónákban. Az egyházi istentiszteletek azonban - maszkviselési kötelezettség mellett - továbbra is engedélyezettek.