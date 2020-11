EU-büdzsé: megegyeztek 1100 milliárd euró elköltéséről

Lassan összeáll a pénzügyi csomag: megszületett az előzetes megállapodás az Európai Unió hétéves költségvetéséről.

Megszületett a politikai megállapodás az EU jövőre kezdődő hétéves költségvetéséről az Európai Parlament és a kormányközi EU Tanácsot képviselő soros német elnökség tárgyaló küldöttségei között. A végső megegyezés még hátravan, mivel a büdzsé - a járvány utáni, 750 milliárdos helyreállítási alappal és a jogállami feltételrendszerrel együtt - része annak a mintegy 1800 milliárd eurós pénzügyi csomagnak, amelyre az EU27-ek egyszerre akarják ráütni a pecsétet. A tanácsi jóváhagyásra akár egy-két héten belül sor kerülhet, ha egyetlen tagállam sem emel vétót ellene. A kormányok közös álláspontja a hosszútávú büdzséről az állam- és kormányfők júliusi találkozóján született meg. Ennek értelmében a hétéves időszak alatt nagyjából 1074 milliárd eurót költenének fejlesztésekre, mezőgazdasági politikára, a klímaváltozás elleni harcra, a digitális átállásra, a határok megerősítésére és egy sor más közösségi programra. Mivel a közösségi költségvetést az EP-nek is jóvá kell hagynia, a két intézmény között augusztus végén tárgyalások kezdődtek egy olyan megállapodás kidolgozásáról, amely mindkettőjük számára elfogadható. A megbeszéléseken a német soros elnökség képviselői igyekeztek tartani magukat a júliusban egyeztetett számokhoz, míg az EP tárgyalói szerettek volna több pénzt kiharcolni egyebek között a kutatás-fejlesztésre, az egészségügyre, a diák- és tanárcserére. A parlament célja volt az is, hogy megegyezés szülessen az Unió új bevételi forrásairól, amelyek a jövőben legalább részben felváltanák a nemzeti befizetéseket. A kedden tető alá hozott megegyezés értelmében a jövőorinetált programokra a büdzsé főösszegének megváltoztatása nélkül, vagyis belső átcsoportosításokkal, a tervezettnél 15 milliárd euróbal több pénz juthat. A küldöttségek egyetértettek, hogy a költségvetési forrásokat a jövőben rugalmasabban kell felhasználni előre nem látott igények és szükségletek kielégítésére. A felek közötti politikai megállapodás azt is rögzíti, hogy ütemterv készül az új saját források bevezetésétől.