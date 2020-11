Elfogadták a veszélyhelyzeti törvényt

A jogszabály alapján hamarosan újabb kormányzati járványügyi intézkedések jöhetnek.

180 igen, egy nem és egy tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés a kormány által a múlt héten bevezetett veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbításáról szóló törvényt. A jogszabályt az ellenzék is támogatta, csak Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs független képviselők jelezték, hogy nemmel fognak szavazni. Tizennyolc képviselő távol maradt, az eredmény alapján (egyelőre nincs fent a parlament honlapján, hogy név szerint ki hogy szavazott) vélhetően ők is köztük voltak. A szavazást megelőző vitában, hogy a nyári hónapokban nem készült fel a vírus második hullámára, így most kapkod és az események után kullog csak, míg a kormánypárt részéről álhírek keltésével vádolták az ellenzéki pártokat. A jogszabály alapján a következő kilencven napban a kormány rendelettel írhat felül törvényeket. A veszélyhelyzet tartalmát egyelőre(kijárási korlátozás este nyolc után, az üzletek zárásának elrendelése este héttől, a szórakozóhelyek bezárása, sportrendezvények zártkapussá tétele) jelentik, de hamarosan minden bizonnyal újabb kormányzati döntések jönnek majd.