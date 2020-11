Botrány a legendás Diana-interjú körül

Független vizsgálat indítására kényszerül a BBC, miután nyilvánosságra került, hogy hamis feltételezések alapján vállalta el 1995-ben a walesi hercegnő a monarchia tekintélyét alaposan megtépázó beszélgetést.

November 20-án huszonöt éve lesz annak, hogy 23 millió brit tekintette meg a BBC felfokozott izgalommal várt interjúját a "világ legszebb asszonyával", Diana hercegnével. A beszélgetés beváltotta a hozzá fűzött "reményeket", amennyiben meghökkentő leleplezésekkel szolgált a királyi családról, különösen Károly walesi hercegről. Diana huszonhárom évvel ezelőtti végzetes párizsi autóbalesete óta a BBC Panorama magazinja által jegyzett műsor és a hercegnő által megszellőztetett titkok történelmi jelentőségre tettek szert. Emlékeztetőül: ebben hangzott el először az azóta szállóigévé vált kifejezés, mely szerint "a házasságban hárman voltak"; Diana alkalmatlannak nevezte Károlyt a királyi címre és bevallotta, maga is "hűtlenné" vált a "rajongásig szeretett" James Hewitt katonatiszthez fűződő kapcsolattal, bár később "alaposan cserben lett hagyva". A "szívek királynője" részletesen beszámolt mentális problémáiról, öngyilkossági kísérleteiről, étkezési zavarairól is. Hangsúlyozta, hogy bár szeretet nélküli házasságban él, mint elvált szülők gyermeke nem akar formálisan elszakadni Károlytól.



Az udvar tudomása és áldása nélkül létrejött interjú után azonban II. Erzsébet felszólította a walesi hercegi párt, adja be a válókeresetet.

Negyed évszázados rejtély, miért éppen a majdnem teljesen ismeretlen BBC-munkatársra, Martin Bashirra esett a választás, hogy interjút készítsen Diana hercegnővel. Bár a választ a világszerte a közszolgálatiság példaképének tekintett BBC bennfentesei már huszonöt évvel ezelőtt is rebesgették, a sötét magyarázat csak a mostani kerek évforduló kapcsán került nyilvánosságra. A történet úgy szól, hogy az akkor 32 éves Bashir egy grafikussal, Matt Wiesslerrel két hamis számlakivonatot gyártatott, melyek részei voltak egy "bizonyítékokkal teli" dossziénak. A fiatal riporter ezekkel a hitelesnek álcázott papírokkal győzte meg Spencer grófot, Diana öccsét arról, hogy az ő és a hercegnő szolgálatában álló udvaroncok információkat árusítanak Dianáról, titkosszolgálati megbízásra összeesküvést szőnek ellene, sőt, hogy a kiszámíthatatlanságából és bosszúvágyából származó esetleges további károknak elejét vegyék, az életére törnek. A walesi hercegnő megszólaltatásának jogáért olyan brit médianagyságok harcoltak, mint David Frost, a Nixon elnökkel készült inkrimináló interjú szerzője, vagy Charles Moore, a The Sunday, majd a The Daily Telegraph főszerkesztője. Matt Wiessler már 1995 végén színt vallott a BBC-nek, a Panorama akkori, azóta elhunyt főszerkesztőjét riasztva, hogy egy betörés során ellopták tőle a hamisítványokat tartalmazó Bash1 és Bash2 címkét viselő diszkeket. A BBC akkori hírfőszerkesztője, későbbi, alig néhány hete távozott vezérigazgatója, Tony Hall tessék-lássék belső vizsgálatot indított az ügyben, de sem Wiesslert, sem Spencer grófot nem hallgatta meg. Bashirt "tisztességes és tiszteletreméltó" embernek nyilvánította, noha a csalást csak azzal magyarázta, hogy "nem gondolkodott".



A botrányról szóló kétrészes, a hét elején sugárzott Independent Television (ITV) dokumentumfilmjében Spencer gróf azzal indokolta 15 éves hallgatását, hogy ugyan a bankszámla-hamisításokról értesült, nem tudott a BBC cinkosságáról.

Ebbe csak két héttel ezelőtt avatta be Andy Webb újságíró, aki az információszabadságról szóló törvény révén szerzett bizonyosságot. A BBC új vezérigazgatója, Tim Davie most új, független, az "igazság teljes felderítéséhez" vezető vizsgálatot kezdeményezett. Ez arra is ki fog térni, hogy állítólag az a korabeli, őt minden gyanú alól felmentő levél is hamisítvány, amit Martin Bashir Diana hercegnőtől kapott. (Bashir később, az ITV számára készült dokumentumfilmben Michael Jacksonnak is súlyos erkölcsi károkat okozott.) Csaknem két évtizedes amerikai tévés tevékenysége után Bashir 2016-ban a vallási műsorok főszerkesztőjeként tért vissza a BBC-hez. A műsorszolgáltató egyelőre nem tudja felelősségre vonni, mert év eleji Covid-19 megbetegedésének szövődményeként nemrégiben súlyos szívműtéten esett át.