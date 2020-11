Minden oktatásban dolgozó tesztelését és a krónikus beteg pedagógusok felmentését követeli a PSZ

A koronavírusos miniszter szerint Magyarország senkinek nem enged beleszólást a szer beszerzésébe.

Magyarország szeretne orosz vakcinát vásárolni, idén decemberben kisebb mennyiséget, hogy a klinikai teszteléseket hazánkban is el lehessen végezni, és január második felében, akár nagyobb adagot is beszerezhetünk majd – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az RT orosz televíziónak. A miniszter, aki maga is koronavírusos, az interjút Facebook-oldalán osztotta meg „karanténnaplója” kilencedik napján. Az orosz televízió kérdésére elmondta: örül, hogy a Szputnyik-vakcina szerdán megkapta az első jelentést, amely 92 százalékos hatékonyságot mutatott.



Szijjártó azt is megemlítette, hogy Magyarországon „lokalizálhatják” az orosz vakcina-gyártását, mert van egy itteni vakcinagyártó cég, amely képes lehet kapacitásait átalakítani. A politikus nem nevezte meg a céget. Ugyanakkor megemlítette, hogy Izraellel és Kínával is tárgyalnak, de vásárolnának amerikai vagy német oltóanyagot is. Hozzáfűzte, hogy nem tartja átpolitizáltnak a vakcina-kérdést, és Magyarország senkinek, az EU-nak sem engedi meg, hogy beleszóljon, milyen vakcinát és gyógyászati eszközöket szerezzünk be. Ugyanis szerinte az nyújt biztonságot, ha minél több helyről tudunk oltóanyagot vásárolni, mert a járvány ellen csak ez a megoldás.