Csütörtökön is marad a borult, ködös idő

Az érintett városvezetők észszerűnek tartják a kormány döntését, mely településeik bizonyos közterületein kötelezővé tett a maszkviselést, bár nehezményezik, hogy csak a Magyar Közlönyből értesültek róla.

Az utcai maszkviselés kötelezővé tételéről először Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a köztévének adott, kedd esti interjújában, a jogszabályi előírások pedig a fél tizenegy körül megjelent Magyar Közlönyben láttak napvilágot. Utóbbiak szerint a 10 ezer fősnél nagyobb települések belterületén az önkormányzat által kijelölt közterületen és nyilvános helyen kötelező a maszk hordása. A lapunk által megkérdezett polgármesterek szerint a rendelet érthető, többen viszont megjegyezték, a keddi nap folyamán nem tájékoztatták őket a várható szigorításról, csak a Magyar Közlönyből értesültek róla, pedig a bevezetéséhez helyi rendeletet kellett alkotniuk. Hozzátették, amúgy nem lepődtek meg, mondhatni hozzászoktak a kormány ad hoc szabályozási gyakorlatához, s hogy nem kapnak elég időt a rendelkezések kidolgozásához és megvalósításához. – A piacon, a gyógyszertárak, a pénzintézetek, a posták előtt, illetve a gyermekintézmények 20 méteres körzetében rendeltük el a kötelező maszkviselést – tájékoztatta a Népszavát Ormai István,polgármestere, aki saját internetes oldalán, a városi tévében, illetve nagyatádi portálokon teszi közzé a rendelkezést, mely csütörtöktől lép életbe. – Erről tájékoztattuk a rendőrséget is, ugyanis az önkormányzatnak nincs embere az ellenőrzéshez. Hétfőig él a türelmi idő, utána viszont már elvileg szankcionálni fogjuk a szabályszegőket.már szerdán életbe lépett a helyi rendelet, mely szerint a piacon, a buszállomáson és az összes buszváróban kötelező maszkot hordani. Sütő László erről a városi médiumokban és más helyi portálokon tájékoztatta a város lakóit, akiknek a jövő hétig nem kell aggódniuk, ugyanis addig tart a türelmi idő. A rendelet betartását a közterületesek ellenőrzik, de a polgármester szerint nem a büntetés a céljuk, hanem a szabályos maszkviselés elfogadtatása.a városközpontban, az oda vezető utcákban, a buszmegállók, gyermekintézmények 10 méteres körzetében, az üzletek és bevásárlóközpontok parkolóiban, valamint a kutyafuttatókon kötelező maszkot hordani csütörtöktől. Rendeletben nem szabályozható, de kérik a maszk használatát a gyárak, üzemek, közintézmények parkolóiban is, ezért Nemény András polgármester megkereste a cég- és intézményvezetőket, hogy belső szabályozással írják elő a maszkhasználatot. A lakosságot a város hivatalos oldalain és a helyi sajtón keresztül tájékoztatják, a rendelet betartását pedig a rendőrség és a honvédség ellenőrzi. – Csütörtöktől rendeltük el a maszkviselést a játszótereken, a piacon, az iskoláknál a tanítási idő előtt és utáni időszakban, a tömegközlekedési váróhelyeken és a kutyafuttatókon, utóbbiaknál a létszámot is korlátoztuk – mondta Gémesi Györgypolgármester, aki megjegyezte, nincs elegendő kapacitásuk az ellenőrzésére, így szúrópróba-szerűen, illetve térfigyelő kamerákkal vizsgálják majd a rendelet betartását. – Nem lesz türelmi idő, a járványt komolyan kell venni, nem lehet halogatni a védekezést, szerencsére azt tapasztaljuk, az emberek jellemzően betartják a szabályokat. Miután érdemben csak szerda reggel szembesültek a Magyar Közlönyben előírtakkal,Lengyel Róbert polgármester egészségügyi és rendészeti szakemberek véleményének kikérése után a helyi operatív törzzsel közösen csütörtökön dönt a maszkviselési szabályozásról, melynek részleteiről a helyi újság internetes felületein, a városvezető Facebook-oldalán, illetve citylight-felületeken és plakátokon adnak tájékoztatást. – Minden nyitva tartó bolt, oktatási és köznevelési intézmény, a buszmegállók és a kutyafuttatók öt méteres körzetében írtuk elő a rendelkezést – mondta lapunknak Farkas Attilaalpolgármester, hozzátéve: egyetértenek a szigorításokkal. A lakosságot polgármesteri közleményben, valamint a Facebookon és plakátokon is tájékoztatják majd. A közterület-felügyelőknek kell majd ellenőrizniük a szigorítások betartását, s úgy tűnik, nem lesz könnyű dolguk: a parkolás ingyenessé tétele miatt eleve megszaporodott a tennivalójuk, több lett a várakozó gépjármű, amelyek egy része nem megengedett helyen, olykor zöldfelületen áll meg. Egyelőre azonban nem emelik a közterület-felügyelők létszámát, megpróbálják inkább a városlakók közreműködését kérni a szabályok betartásában.csütörtök reggeltől a buszmegállókban, valamint az ügyfélszolgálatok, boltok, iskolák, óvodák előtt sorban állás közben kötelező a maszk. Szalay Ferenc polgármestere mindezeken túl azt javasolta a helyieknek: minden egyéb helyen is vegyenek fel ilyen védőeszközt, ahol a társasérintkezést nem tudják elkerülni. Szerda éjféltőlvalamennyi közterületén kötelező lesz a szájat és orrot elfedő védőmaszk viselése – erről a miskolci operatív törzs ülése után Veres Pál polgármester döntött. A városban tehát minden utcán és téren kivétel nélkül maszkot kell viselni, csakúgy, mint a tömegközlekedési eszközökön, üzletekben és a még nyitva tartó ügyfélszolgálatokon. Segítséget ajánlottak a rendőrségnek a közterületeken érvényben lévő járványvédelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében, az önkormányzati rendészet járőrautókkal, gyalogos járőrökkel és térfigyelő kamerákkal segíti majd a rendőrök munkáját.