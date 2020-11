Ukrán vezetők között tarol a vírus, a csehek és a belgák már túl vannak a csúcson

Eltérő intenzitással támad a koronavírus Európában, mind több országban csökken az esetek száma, de sokan figyelmeztetnek: messze még a vége.

Ukrajnában már a parlament elnöke, Dmitro Razumkov is megfertőződött koronavírussal. Ezt ő maga hozta nyilvánosságra szerdán a Facebookon. A házelnök azt írta, hogy különben jól van, házi karanténba vonul, és onnan folytatja tovább a munkáját. Nem sokkal később Olekszij Reznyikov miniszterelnök-helyettes, a megszállt területek reintegrációjáért felelős tárca vezetője tette közzé a Facebookon, hogy neki is pozitív lett a koronavírus-tesztje, és már hétfő este óta házi karanténban van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy elkapta a vírust, szintén aznap derült ki, hogy hivatalvezetőjének, Andrij Jermaknak is pozitív lett a PCR-tesztje. Azóta mindketten házi karanténban dolgoznak. Zelenszkij felesége és hétéves fia még a nyáron esett át a fertőzésen. Szintén koronavírusos volt, de már meggyógyult két vezető ellenzéki parlamenti politikus, Petro Porosenko exelnök, aki az Ellenzéki Szolidaritás élén áll, és Julija Timosenko volt kormányfő, a Haza párt vezetője. Az ukrán törvényhozás tagjai közül már többtucatnyian fertőződtek meg koronavírussal. Németországban Angela Merkel kancellár közölte szerdán Berlinben, hogy a járvány második hulláma súlyosabb az elsőnél, és a tél végéig kitarthat a védekezés. Kiemelte, hogy a vírus elleni oltás fejlesztéséről ugyan kedvező hírek érkeznek, de az eredmények nem mutatkoznak meg jelentős mértékben. A gazdasági bölcsek tanácsának is nevezett német szakértői csoport szerint a járvány a második világháború utáni német történelem egyik legmélyebb válságába taszította a gazdaságot.



Mindenkit érint a koronavírus – művészeti installáció Kölnben Fotó: ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP

A német Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 18 487 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Ez nagyjából 7 százalékos növekedés az egy héttel korábbihoz képest. Nagy-Britanniában szerdán már meghaladta az 50 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ugyanakkor van remény arra, hogy „a dolgok most már jobbra fordulnak”. Ennek alapja a kormányfő szerint, hogy immár reális kilátás a koronavírus elleni oltás, a másik az, hogy tömegessé vált a gyorstesztek alkalmazása. Csehországban pedig egyenesen azt valószínűsítették, hogy országuk a koronavírus-járvány terjedésének legutóbbi adatai szerint „már túl van a csúcson”. Ezért Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint érdemes mérlegelni az óvintézkedések óvatos és fokozatos enyhítését. Robert Plaga oktatásügyi miniszter bejelentette: az általános iskolák első és második osztályos tanulói jövő szerdán visszatérnek az iskolapadokba. A csehek október első felében zárták be az általános iskolákat, de ez a lépés nem talált egyértelműen pozitív fogadtatásra. A szülők egy része is ellenezte, mert a kiskorú gyerekek nem maradhattak otthon felügyelet nélkül, ami sokak számára komoly gondot okozott. A középiskolák és az egyetemek már október elején áttértek a távoktatásra.



Belgiumban bíznak a kutatókban, csökken az esetszám Fotó: Valentin Bianchi / Hans Lucas via AFP

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-járvány terjedésének üteme Belgiumban – közölte szerdán a belga közegészségügyi intézet. Az országban a múlt heti adatokhoz képest közel egy hete 46 százalékkal kevesebb az új fertőzött, és csökkent a kórházba szállítottak száma is. A Belgiumban rendelkezésre álló 2000 intenzív osztályos ágy közül jelenleg 1470 foglalt, az ilyen ellátásra szorulók száma a remények szerint tovább mérséklődik.