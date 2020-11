Halasztás szolidaritásból – Példátlan döntést hozott a Goncourt-díj zsűrije

Eredetileg kedden kellett volna bejelenteni, melyik munkát tartják a legméltóbbnak az elismerésre.

Példátlan döntést hozott Franciaországban a neves irodalmi elismerés, a Goncourt-díj zsűrije, a Goncourt Akadémia. A könyvesszakmával való szolidaritás jegyében elhalasztják a győztes mű kihirdetését. Eredetileg kedden kellett volna bejelenteni, melyik munkát tartják a legméltóbbnak a díjra, de a járvány felborította a menetrendet. A döntés azonban némi fricska is a kormánynak. A kulturális szektorban ugyanis sokan bírálták a Jean Castex miniszterelnök kabinetje által elrendelt teljes zárlatot, ami igen nehéz helyzetbe hozza a színházakat, a művészeket. Mivel a könyvesboltokat is bezárták, így a könyvesszakmának várhatóan a túlélésért kell küzdenie, hiszen elmarad a karácsony előtti roham, amikor a boltjaik jelentős bevételt könyvelhetnek el. Roselyne Bachelot kultuszminiszter múlt csütörtökön jelentette be, hogy a zárás a kulturális szektort is ugyanúgy érinti, mint bármely más ágazatot. A járványig a szektor egy sor előjogot élvezett, erre utal az francia „exception culturelle”, a „kulturális kivétel” kifejezés is. A kormány döntése értelmében ezúttal csak az élelmiszerboltok és gyógyszertárak maradhatnak nyitva, minden más üzletet bezártak. A kisebb könyvkereskedők tiltakozása után a nagyobb könyvesbolt-hálózatokat, illetve a bevásárlóközpontok könyvesboltjait is bezárták, hogy ők se kerüljenek kivételezett helyzetbe. A döntés után internetes petíciót indítottak azért, hogy a kormány tegye lehetővé a könyvesboltok újbóli megnyitását, ám a miniszterelnök közölte, változás egyelőre biztosan nem lesz. A kedélyeket az sem csillapította, hogy Bachelot kultuszminiszter közbenjárásának köszönhetően az interneten megrendelt könyvet ingyen szállítják ki. Ettől azonban aligha lesz népszerűbb a könyvkereskedők szemében, hiszen úgy vélik: ezzel óhatatlanul is előnyösebb helyzetbe hozza az amerikai gyökerű Amazont. A Goncourt Akadémia döntését sokan az Amazon terjeszkedése elleni tiltakozásnak tartották. A könyvkereskedések sem ülnek a babérjaikon. Egyre népszerűbb körükben a járvány első hullámában még csak éledező, úgynevezett „click and collect” rendszer, amelyhez a háromezer kereskedés fele csatlakozott. Ennek lényege: az interneten megvásárolt könyvet a könyvesbolt ajtajánál lehet átvenni. Néhány bevásárlóközpont pedig jelezte: lehetővé teszik a független könyvkereskedők megjelenését webshopjaikban. A Goncourt-díj győztesének bejelentésére még karácsony előtt sort kell keríteni. A legvalószínűbb időpont erre december 10. Azt remélik, addig a könyvkereskedések is megnyithatják kapuikat.