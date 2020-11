Élettani útikalauz és posztdigitális esztétika

Kormányrendelet döntött arról, hogy november 11-től határozatlan ideig újra bezártak Magyarországon mozik. Vajon kinyithatnak-e még a vetítők a csúcsidőszaknak számító karácsony előtt, illetve bekerülhetnek-e a kormány gazdaságmentő programjának pártfogoltjai közé?

Követjük a kormányzati intézkedéseket, számunkra is a nézőink és a dolgozóink egészsége a legfontosabb. Ugyanakkor szomorú, hogy idén másodszor kell elbúcsúznunk a mozilátogatóktól – mondja Buda Andrea, a piacvezető Cinema City PR és marketing igazgatója. Arra a kérdésre, hogy vajon mikor nyithatnak majd újra, a szakember nem tud válaszolni, viszont abban reménykednek, hogy a mozik szempontjából főszezonnak számító karácsonyi és szilveszteri időszakban talán már olyan körülmények lesznek, mely lehetővé teszi az újra nyitást. Buda Andrea a csehországi és szlovákiai példákat hozza fel, ahol a karácsonyi időszakkal komolyan számolnak az ottani mozisok. Igaz, ebben a két országban a kormányok már három héttel ezelőtt meglépték az abszolút zárást, és a tervek ennek tekintetében előrehaladottak. Például a plazák esetében azt tervezik, hogy csak negatív covid teszttel lehet majd belépni magába az épületbe vásárolni, illetve a biztonságos mozizást megejteni. Arra a felvetésre, hogy vajon a Cinema City-nek szüksége lenne-e állami támogatásra, Buda Andrea érdekesnek tartja a kérdést, mivel a Cinema City hiába része egy nagy multi moziláncnak, a költségeik nagyságrendekkel magasabbak, mint egy-egy kisebb független vetítőhely esetében. Hangsúlyozta: a zárva tartás és az újra indulás költségei tetemesek. Mindazonáltal az biztos, hogy a Cinema City önállóan nem fog a magyar kormánytól segítséget kérni, hanem majd az összes magyarországi vetítőhelyet képviselő Mozisok Országos Szövetsége teszi ezt meg, melynek a multiplex lánc is a tagjai. Nem mellékesen az érdekvédelmi szervezet érte el, hogy az első zárás után, nyáron újranyitó vetítőhelyeket a Vissza a moziba! – A magyar film hónapja pályázattal a Nemzeti Filmintézet 300 millió forinttal támogatta, hogy magyar filmeket tűzzenek műsorra júliusban és visszacsábítsák a közönséget. Megkerestük a Nemzeti Filmintézetet, hogy az újraindító csomag után terveznek-e esetleg „életben tartó” pályázatot – a kérdésünkre a napokban ígértek konkrét választ. A felelősség nem lokális, nincsenek jól a mozik a világ legnagyobb piacán sem a piaci szereplők, az Egyesült Államokban tegnap Joe Biden-hez és a kongresszushoz fordultak 15 milliárd dollár segélyért az üzemeltetők, hogy ha döntéshozók szeretnének a jövőben is filmszínházakat az országban. Persze, azért érdemes megjegyezni, hogy a világ boldogabbik felén vannak olyan országok is, ahol nem kell az evidenst kérni. Angliában például november 5 és december 2-a között rendelték el a mozik bezárását, de ezzel párhuzamosan harmincmillió font segélyt is adnak, melyet a Brit Filmintézet folyósít majd a pályázó vetítőhelyeknek. De, hogy Magyarországon is vannak pozitív példák, azt a fővárosi art-mozikat és a Corvin multiplexet üzemeltető Budapest Film Zrt. igazgatójától, Liszka Tamástól tudom meg: Budapest vezetése maximálisan egyetért a szakemberrel abban, hogy a mozi, mint műfaj a város elemi kulturális értéke és életben tartásuk érdekében, az újabb rendkívüli bezárás idejére 150 millió forint rendkívüli többlettámogatást ítéltek meg. Így Liszka garantálni tudja, hogy minden mozijuk újra fog nyitni és nem küldenek el a cégtől egyetlen munkatársat sem. Bár, ahogy az igazgató fogalmaz, egy-egy filmalkotás a klasszikus mozi aurájában tud kiteljesedni, a tavasszal beindított Távmozi szolgáltatásukon keresztül tartanak online előadásokat. A műsor főleg fesztiválok exkluzív anyagaiból áll, például a „félbemaradt” 18. Olasz Filmfesztivál folytatódik digitálisan, így minden olyan vetítésük pótolható, melyek a bezárás miatt a Puskinban elmaradt. De a Távmoziban fog lezajlani a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál és az Anilogue is. Ezeken felül persze folyamatosan vannak műsorrendi vetítések is, csak ebben az esetben túl sok újdonságra nem kell számítani, mert a forgalmazók minden bizonnyal az új bemutatókkal megvárják a második hullám végét. Ezt empatikusan erősíti meg Buda Andrea, aki szerint akkor tudnak majd igazából „mozit csinálni”, ha lesznek filmek hozzá.