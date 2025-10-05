„Építészet tekintetében kettős személyiségem van: nagyon érzékeny vagyok az európai kultúrára, építészetre, míg az amerikai énem azt mondja, hogy ezen a téren Magyarországon és Európában inkább a múltba révednek az emberek, és nem a jövőbe tekintenek” – mondja lapunknak Neville Zoltán. Az egyedi épületeket tervező építész nagyszülei 1956-ban menekültek Kaliforniába, és sokat meséltek az Egyesült Államokban felnőtt unokájuknak Magyarországról. Az építész maga is többször utazott Budapestre, és bár járt Párizsban és Kínában is, végül a magyar fővárosban telepedett le.
A zöldépítészet hallatán sokan a zöldtetőkre és a zöldfalakra asszociálnak, kevesen tudják azonban, hogy ez az építészeti ágazat nem csupán az épületek zöldítését jelenti, hanem tudatos épület- és várostervezést is. Hazai viszonylatban is terjed a zöldépítészet, ám nem úgy és nem olyan mértékben, amit a klímaváltozás és a következményei indokolnának. Ha megkérdeznénk egy laikust, jó eséllyel alig tudna mondani olyan épületet Magyarországon, amely mintául szolgálhatna.
Vajon melyek napjaink legfontosabb építészeti trendjei, és egyáltalán kijelenthető az, hogy léteznek manapság fő irányzatok? Illetve hogyan alakít át egy építmény vagy épület egy közteret? A kérdésekre a 2016-ban indult, Paradigma Ariadné nevű építésziroda három alapítója, Smiló Dávid, Molnár Szabolcs és Csóka Attila Róbert adott választ, akik a saját innovatív projektjeiből is hoztak példákat.
Hisztérikus lakógépeket, háborús tragédiákat és forradalmi eszmék expresszív anti-szépégeit fedezhetjük fel a budai villák között, amelyek A brutalista című film alkotóit inspirálták.
Sokunknak megvan a berögzült útvonalunk, a törzshelyeink, amelyekhez az utcák többi része csak díszlet. De ki ne imádná a spin-offokat, a bővített univerzumokat? Talán ilyen egy városi séta is.
Sok turista keresi fel a legújabb kor építészeti csodáit. Lengyelország rengeteg érdekes élményt kínál azoknak, akik a 21. század építészetének újdonságai iránt érdeklődnek.
Novák Katalin köztársasági elnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint ma az egykor sajátosan magyar kultúrát ötvözhetjük a XXI. századi magyarság országépítő munkájával.
Jön az épületek kötelező szervizkönyve és a műemléki adókedvezmény, a Balatonnál magánfürdőház is épülhet.
Vajon milyen jövőképet sugallnak az irodalmi utópiák, és hogyan hatnak az építészetre?
Jelentőségük szimbolikus, a sokat bírált Sámándob vagy a Dubaji világkiállítás magyar pavilonja pontosan mutatta be a mai Magyarországot. Smiló Dávid építész mesélt lapunknak.
A teljes épület még nincs kész, a belsőben kiépülő Corvin Palace várhatóan augusztusban nyit majd ki. Ami eddig a zöld álcaháló mögött már sejthető volt, most részleteiben is látható.
Martell Károly, a magyar származású katonamérnök-építész munkásságát mutatja be Miguel Valle de Figueiredo portugál fotóművész budapesti kiállítása.
A Lázár János vezette építési és közlekedési tárca koncepciója alapján a jövőben akár hárommilliós bírságokat is kiróhatnának a reklámok, hirdetések elhelyezőire.
Jól járhatnak a Budai Vár műemléki lakásait felvásárlók, a NER kastélytulajdonosai és a Római-part fejlesztői.
Az újabb hazai hálózattal létrehozott monopolhelyzetben a tervek szerint visszaszorulnak majd a drága importnövények.
Az elképzelés szerint az Orbán-kormány az exportra szánt építőanyagokat szabott árszinten vásárolná fel, az árukészletből pedig „Nemzeti Építőanyag-kereskedéseket” állítana fel. Gyakorlatilag a piac megfojtásával, a külföldi tulajdonú cégek megsarcolásával válna „nemzetiszínűvé” a magyar építőanyagipar.
Kreativitása, tehetsége miatt mestersége nehezen behatárolható, nem szorítható a hétköznapi hivatások kalodájába. Állandó kezdeményező, újító szellem, kritikus és politikus vénája van. A legkülönbözőbb projektekbe vág bele, mindig valami újjal, és ami a fő, a társadalom számára hasznos és fontos dologgal rukkol elő.
Az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja idén 18 éves és 18 éve alatt szép lassan a kortárs építészet legnagyobb, leglátványosabb figyelemmel kísért eseménnyé vált. Szakmai és közönségeseménnyé, mert az elmúlt év legjobb épületeinek zsűrizése nyilvánosan zajlott le.
A „vas lírikusa”, Gustave Eiffel megszállottan keresi vastornya tökéletes formáját. Egy gyönyörű nő, Adrienne segíti – ebben a nagyívű történelmi, életrajzi műben a híres építész egy grandiózus építményben próbál emléket állítani annak az inspiráló és sorsfordító szerelemnek, amely nem csak az ő életét, de Párizs látképét is megváltoztatta, amely Párizst Párizzsá tette. A könyv a General Press gondozásában október 18-án jelenik meg magyarul.
A tárcavezető nem fejtette ki bővebben, pontosan mire gondolt.
Noha kapásból azt mondanánk, úgy egy tucatnyi sziget lehet a Duna magyarországi szakaszán, valójában sokkalta több van ennél, a sűrűn lakott szigetektől egészen a szigorúan védett, csak csónakkal megközelíthető kis paradicsomokig. A Budakalász közelében fekvő Lupa-sziget például igencsak regényes hely, hisz amilyen kicsi, annyi minden van rajta, a természeti szépségektől az ember alkotta csodákig. Elsősorban egy hosszú és impozáns platánsor, mely már a magasságával is lenyűgözi a látogatót, másrészt csupa elegáns Bauhaus-ház, melyek letisztult vonalaikkal, egyedi külsejükkel még azt is rabul ejtik, aki az építészet iránt kevésbé fogékony. A sziget nemcsak vonzza, hanem alkotásra is serkenti a művészlelkeket, inspiráló szelleme még e riport szerzőjét is magával ragadta.
Noha a vályogot mint építőanyagot számos klisé lengi körül (összedől, penészedik, a paraszti kultúrához tartozik), Bihari Ádám építész és társai arra vállalkoztak, hogy lebontsák az előítéleteket. Erről is szól a somogyi Tengődön rendezett Regio Earth Közép- és Délkelet-európai Vályogépítészeti Fesztivál, ahol építészek, mérnökök, kézművesek és kutatók találkoztak, hogy bemutassák a legújabb építészeti trendeket. Vályogból ugyanis nemcsak mutatós, de egészséges otthont is teremthetünk, figyelembe véve a fenntarthatósági szempontokat is.
125 éve született Molnár Farkas építész, aki 1945. január 12-én, saját házában vesztette életét egy bombatalálat következtében. A Lotz Károly utcai ház is azon a budai környéken áll, ahol a tragikus sorsú építész legtöbb megmaradt háza.
A nemzetközi építészet legmagasabb kitüntetését a Pritzker Építészeti Díjat a műfaj Nobel-díjának is hívják. Idén egy afrikai születésű Németországban élő alkotó, Diébédo Francis Kéré kapta meg.