Már kérelmezhetik a cégek a legfeljebb 241 500 forintos ágazati bértámogatást

Már kérelmezhetik is az 50 százalékos bértámogatást az arra jogosult cégek a telephely vagy székhely szerinti kormányhivataloknál. Ezt azon vállalkozások tehetik meg, amelyek a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt 18 tevékenységi kör – előadóművészet, vendéglátás, sport – valamelyikében működnek. Az már a kormányrendeletből is tudható volt, hogy a támogatást utólag folyósítják majd, feltétele pedig, hogy az adott alkalmazottat ne bocsássák el, a bérét pedig fizessék ki. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett hirdetményből az is egyértelművé vált, hogy a támogatásnak – korábbi foglalkoztatást elősegítő támogatásokról szóló rendeletek alapján – más munkaerőpiaci programokhoz hasonlóan van felső plafonja. Így a támogatás mértéke nem lehet több a minimálbér 150 százalékánál, azaz bruttó 241 500 forintnál. Vagyis nem igaz az a fél magyar sajtón keresztülfutó értelmezés, miszerint a focisták több millió forintra rúgó fizetésének felét is átvállalja majd az állam: ezt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is nyugodt szívvel minősíthette álhírnek a csütörtöki kormányinfón. Miután azonban a kedvezményezetti körbe a sportegyesületi tevékenység is bekerült, akár a munkájukat lényegében a veszélyhelyzet alatt is zavartalanul folytató profi futball-klubok is igényelhetnék az esetükben így csak a fizetések töredékét jelentő bérpótlást. A sport területén ugyanakkor valóban sokan kerültek nehéz helyzetbe a fitneszklubok bezárásával és az amatőr sportolási lehetőségek betiltásával. Kérdés: ezek, illetve a szintén kilátástalan helyzetbe került színházak, mozik, éttermek meg tudják-e majd előlegezni bevétel nélkül a novemberi bért úgy, hogy nem tudják, sikerrel bírálják-e majd el támogatási kérelmüket. Ezeken a területeken ráadásul sokan nem alkalmazottként dolgoznak, hanem egyéni vállalkozóként, de a katás-vállalkozók most semmilyen segítséget nem kaptak.