„A gyereknek biztonság kell, mindegy, ezt kitől kapja meg”

Ideológiai okok miatt sokak számára lehetetlenné teszi a kormány az örökbefogadást, pedig egyre többen várnak új családra állami gondozásban.

– Az ideológia a fontos, az pedig, hogy a gyereknek jó legyen, csak másodlagos – értékelte lapunknak az azonos nemű párokat az örökbefogadás lehetőségéből gyakorlatilag kizáró alaptörvény-módosítási javaslatot Meleg Sándor szociális szakértő. Szerint ugyanis az egyedülálló szülőket az országos örökbefogadási lista végére soroló néhány héttel ezelőtti módosítás és a nem klasszikus családban élő párok örökbefogadási lehetőségeinek újabb korlátozás is azt jelzi: a kormány hátrányba akarja hozni a nem keresztényinek tartott családformákat. Az anya nő, az apa férfi – ezt akarja rögzíteni Varga Judit igazságügyi miniszter javaslata az Alaptörvény 9. módosításával és a Polgári Törvénykönyv ehhez kapcsolódó passzusainak megváltoztatásával. A módosítást a rendkívüli jogrend 90 napos meghosszabbításáról hozott parlamenti döntéssel szinte egy időben nyújtotta be a tárcavezető. Ha a tervet megszavazza a fideszes többség az egyedülállóknak – és a törvény ide sorolja az egynemű párokat is – nem marad esélyük a szülővé válásra. Az indoklás szerint ez a szöveg a gyermekek és az eljövendő generációk legfontosabb érdekeit szolgáló alapvetés, és a „minden hagyományos értéket, így a két nem (egy nő és egy férfi) teremtettségét is viszonylagossá tevő modern gondolatkészlet növekvő aggodalomra ad okot”. Meleg Sándor szerint azonban nagyon is átlátszó, hogy egy ilyen kérdéssel is megvárták a különleges jogrend bevezetését, ami nem a döntés fontosságát, sokkal inkább a lehengerlés szándékát mutatja, ahol nem számít a célcsoportok érdeke. A javaslat ellen hevesen tiltakoznak a nem hagyományos házasságban élőket képviselő jogvédő szervezetek. Visszautasítjuk, hogy a kormány politikai játékszerként használja az LMBTI embereket! – reagált a tervre a Háttér Társaság, a Budapest Pride pedig azt írta Facebook oldalán: „November az örökbefogadás hónapja, hazánkban pedig épp most tiltják be az egyéni örökbefogadás lehetőségét. Ezután csak Novák Katalin személyes jóváhagyásával lenne rá lehetőség. Ezzel a kormány alkalmatlannak nevezi az egyedülálló szülőket, a gyereknek egy szerető szülő is jobb, mint intézetben nőni fel. Nincs értelme a járvány közepén embereket bántani. Aki ezt teszi vagy nem épelméjű vagy gonosz”. Teljesen korszerűtlennek tartja az Alaptörvény módosításával megerősíteni akart keresztény családmodell-megközelítést Molnár László gyermekvédelmi szakember is. A Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület munkatársa, aki évtizedeket töltött el a gyermekvédelem területén azt mondja, eddig is főszabályként házaspárok vihették haza a gyerekeket, de nem zárták ki az egyedülállókat, és minimális eséllyel a másságukat felvállalók is sorra kerülhettek. A napi tapasztalat azonban az, hogy még a házasságban élők is megfontolják ezt a lépést, különösen, ha nem csecsemőről van szó, nem egyszer elköltöznek addigi lakóhelyükről és a környezet várható negatív reagálásának veszélyére a gyermekvédők is többször felhívják a párok figyelmét. Ez azt jelzi, hogy a magyar társadalom nem befogadó, amin oldani kellene és nem ezt erősíteni. Molnár László kitért arra is, hogy a nagy vitát kiváltó módosítás mellett az utóbbi hónapok örökbefogadással kapcsolatos kormányzati lépései között akad hasznos is. Így jó, hogy 5 évig nyomon kell követni a gyerek sorsát, jó, hogy a vér szerinti anya hat hétig meggondolhatja az örökbeadást a gyermek megszületése után. Helyes az is szerinte, hogy tágították az örökbefogadó szülővé válás korhatárát, hogy a gyermekkel való megismerkedés idején tíz napig a teljes bért kapja a közszolgálatban dolgozó, utána fizetett szabadságra mehet. Érthetetlen ugyanakkor a szakértő szerint az örökbefogadó szülők kötelező felkészítő tanfolyamának júniusi önkéntessé tétele, bár a tapasztalatok azt mutatják, a jelentkezők felelősebben gondolkodnak, mint az állam és változatlanul eljárnak a foglalkozásokra. A mostani Alaptörvény módosítás pedig abban az értelemben teljesen felesleges, hogy nem befolyásolja a gyermekek kötődését. Nekik az a jó, ha biztonságban élhetnek, mindegy, ezt kitől kapják meg – mondta a szakértő.