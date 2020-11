Újradefiniálják a közpénz fogalmát

Alaptörvénymódosító-javaslatában Varga Judit azt is rögzítené, hogy a családban „az anya a nő, az apa a férfi”.

„Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonosságához való jogát” – egyebek mellett ez szerepel abban az alkotmánymódosító-javaslatban, amelyet Varga Judit igazságügyi miniszter nyújtott be kedden este a parlamentnek. A tárcavezető azt is rögzítené az alaptörvényben, hogy a családban „az anya a nő, az apa a férfi”. Az indoklás szerint „a nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatok, amelyek a férfi és női nem teremtettsége iránt ébreszt kétségeket” veszélyeztetik a gyermekek Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogát. Varga Judit Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy „a módosítás biztosítja minden gyermek számára Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, és garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését”. Egy másik módosítás a jelenlegi hatról (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, veszélyhelyzet, váratlan támadás) háromra (hadiállapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) csökkentené a különleges jogrendek fajtáinak számát.

Alaptörvényben definiálnák a közpénz fogalmát is: „közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése”. Az indoklás szerint így átláthatóbbá válna az állami pénzek felhasználása és az eddigi „eltérő helyett egységes gyakorlat” alakulhat ki az „alkotmányos szervek gyakorlatában” a közpénzeket illetően - utóbbi megállapítás vélhetően a bíróságokra vonatkozik. Kérdés, a jövőben mennyire lesz majd megismerhető például a tao-pénzek felhasználása vagy az alapítványokba szervezett állami bevételek sorsa.

A módosítás következtében kétharmados törvénnyel betonoznák be a vagyonkezelő alapítványokat: mint ismert, ilyenekbe szerveztek ki egy sor egyetemet (köztük a Corvinus Egyetemet vagy a Színház és Filmművészeti Egyetemet is), és ebben a formában működik a Matthias Corvinus Collegium is, amely az elmúlt hetekben több értékes ingatlant is megkapott az államtól.