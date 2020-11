Drámai fordítás, Magyarország kijutott az Európa-bajnokságra

A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező csütörtöki döntőjében a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot a Puskás Arénában.

A magyar válogatott is versenyben volt a maradék négy helyért a jövő nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokság pótselejtezőjében, amelynek csütörtökön rendezték a döntőit. Elsőként Észak-Macedónia harcolta ki az Eb-részvételt, miután Grúzia vendégeként 1-0-ra diadalmaskodott. Az északmacedónok történetük során első alkalommal vehetnek részt nagy nemzetközi tornán: a C csoportban Hollandiával, Ukrajnával és Ausztriával találkoznak Amszterdamban és Bukarestben.





A Magyarország-Izland mérkőzés pocsékul kezdődött a hazai csapat számára, a vendégek gyorsan vezetést szereztek Gulácsi Péter hibáját követően. Egészen a hajráig úgy tűnt, Izland ezzel a góllal kijut az Eb-re, aztán azonban jött Négo és Szoboszlai, a végjátékban fordított a magyar együttes.



90+6. perc: Nincs tovább, Magyarország ismét kijutott az Európa-bajnokságra.



90+5. perc: Ingason sárga!



90+1. perc: GÓL! Jöttek előre az izlandiak, a vendégek lövése elakadt a blokkban. Gyorsan fordultak a magyarok, Szoboszlai a tizenhatos környékéről kilőtte a hosszú alsót, a kapufáról befelé pattant a labda. (2-1)



90. perc: Négy perc hosszabbítás!



88. perc: GÓL! Egy kavarodás után össze vissza pattogott a labda az izlandi kapu előtt, végül Négo gyötörte be hat méterről! (1-1)



87. perc: Bödvarsson lépett ki üresen a jobb szélen, középen Albert Gudmundsson érkezett, de öt méterről a kapu mellé rúgta a labdát.



84. perc: Szalai Ádámnak és Nagy Ádámnak is ennyi volt mára, Könyves Norbert és Négo érkezett a hajrára.



83. perc: Gunnarsson nem tudja folytatni, Skúlason a helyén.



77. perc: Izland behúzódott saját kapuja elé, a magyarok azonban nem nagyon találják a rést a védelmen.



73. perc: Kettőt cseréltek az izlandiak: J. Gudmundsson és Finnbogasson le, Bödvarsson, illetve Albert Gudmundsson be.



72. perc: Holender helyére érkezett Nikolics.



65. perc: Szalai Ádám három védő gyűrűjében összeesett a tizenhatoson belül, a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság.



63. perc: Szalai Attila kapott sárgát kezezésért.



61. perc: Két csere a magyaroknál, Lovrencsics váltotta Fiolát, Kalmár helyére pedig Sigér állt be.



57. perc: Felállt fal előtt járatják a labdát a magyarok, Sallai iramodott meg a bal szélen, középre tett labdája nem volt jó, elszállt a kapu fölött.



51. perc: Szalai Attila tört előre, 20 méterről eresztett el egy löketet, ami megpattant, így elkerülte a kaput.



46.. perc: Visszatértek a csapatok, nincs csere egyik oldalon sem.



45+1. perc: Véget ért az első játékrész.



45. perc: Halldórsson első bravúrja, Szoboszlai megpattanó szabadrúgását ütötte ki oldalra. Gyorsan fordult Izland, Gulácsinak kellett még egy védést bemutatnia a hosszabbításban.



42. perc: Kalmárt buktatta egy izlandi 18 méterre a kaputól. Szoboszlai állt a labda mögé, a lövés nem sokkal a léc fölött szállt el. Gyorsan fordultak a vendégek, Gudmundsson vette célba Gulácsi kapuját a magyar tizenhatoson belülről, ám a labda a magyar kapus kezei között landolt.



35. perc: Holender iramodott meg a bal szélen, éles szögből középre tette a labdát, de lövésnek és átadásnak sem volt rossz, Halldórsson lehúzta a labdát.



33. perc: Sallai tört a kapu felé, 20 méterről el is szánta magát lövésre, de Halldórssonnak nem kellett bravúrt bemutatnia.



29. perc: Finnbogasson önzetlenül középre passzolta a labdát, Botka bravúrral kikanalazta azt, pedig már érkezett a hosszún Bjarnason.



27. perc: Szoboszlai ívelését követően Bokta bólintott 12 méterről az izlandi kapu fölé.



25. perc: Finnbogasson fejesét fogta Gulácsi.



21. perc: Egy szabadrúgás után Sallai fejese változtatott irányt egy izlandin, sarokrúgással jöhettek a magyarok. A szöglet után Orbán bólintott Halldórsson kezei közé. 17. perc: Holender eresztett el egy nem túl erős lövést, Halldórsson magabiztosan hárított. 11. perc: GÓL! Holender buktatta Gudmondssont 17 méterre a magyar kaputól. A megítélt szabadrúgást G. Sigurdsson végezte el, a labda a kapu közepe felé tartott, Gulácsi azonban csak hozzáérni tudott, hárítani nem, mivel beütötte azt saját maga mögé. Hatalmas hiba! (0-1) 5. perc: G. Sigurdsson durva belépőjét követően Kuipers fel is mutatta a sárga lapot. 4. perc: Az első veszélyes lehetőség a vendégeké, egy bal oldali szöglet után Pálsson fejelt öt méterről Gulácsi Péter kezei közé. 1. perc: Elkezdődött a mérkőzés!

Magyarország–Izland 2-1 Budapest, Puskás Aréna, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Kuipers (holland)

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Fiola (Lovrencsics, 61.), Kalmár (Sigér, 61.), Nagy Á. (Négo, 84.), Szoboszlai, Holender (Nikolics, 72.) – Szalai Á. (Könyves, 84.), Sallai.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált kapitányt segítője, Cosimo Inguscio helyettesíti a kispadon)

Izland: Halldórsson – Pálsson, R. Sigurdsson, Árnason, H. Magnússon – Sigurjónsson, A. Gunnarsson (Skúlason, 83.), G. Sigurdsson, J. Gudmundsson (A. Gudmundsson, 73.) – B. Bjarnason, A. Finnbogason (Bödvarsson, 73.).

Szövetségi kapitány: Erik Hamrén



Gólszerző: Négo (88.), Szoboszlai (91.), illetve G. Sigurdsson (11.)



Sárga lap: Szalai A. (63.), illetve G. Sigurdsson (5.), Ingason (95.)