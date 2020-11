14 milliós bírságot kapott a BKK

Tizennégy millió forint bírságot szabott ki a fővárosi kormányhivatal a Budapesti Közlekedési Központra (BKK), mert a társaság úgy értékesített jegyet a repülőtéri járatára április és október között, hogy az a koronavírus-járvány miatt nem is közlekedett.

A kormányhivatal közleményében azt írta: a fogyasztóvédelmi eljárás megállapította, hogy a BKK tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fogyasztókkal szemben, amely során több mint 14 millió forinttal károsította meg a vásárlókat. A közlekedési társaság akkor járt volna el megfelelően, ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Deák Ferenc tér között közlekedő, 100E jelzésű járat közlekedtetésének felfüggesztésekor a jegyek értékesítését is felfüggesztette volna - tették hozzá. A BKK korábbi tájékoztatása szerint a 100E közlekedésének leállásáról tavasszal tájékoztatták az utasokat, de mivel a leállást rövid időre tervezték, továbbra is lehetett elővételben jegyet váltani a járatra. A félreértések elkerüléséért többi között a pénztárakban tájékoztatták erről a vásárlókat, július óta pedig a fel nem használt jegyek teljes vételárát visszatérítik. Ennek ellenére az elmúlt fél évben több mint 15 ezren vásároltak repülőtéri vonaljegyet. A további felesleges vásárlások megelőzéséért október elején módosították a jegyértékesítő automaták szoftverét, így azóta már nem vásárolható azokban jegy a 100E járatra. Közölték akkor azt is, hogy a társaság elismeri a felelősségét, a fel nem használt jegyek eladásából származó 14 millió forintot visszatérítik a vásárlóknak, illetve jótékony célra fordítják.