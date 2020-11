Jogerős az Auchanra kiszabott gigabírság

A második negyedéves rekordösszeomlás után a harmadik negyedben jött a 11,3 százalékos felpattanás, de még nincs vége az évnek. Az idén hat százalékkal csökkenhet a GDP és W-alakú lesz a kilábalás.

A harmadik negyedévben az előző negyedévhez mérten 11,3 százalékkal nőtt a magyar gazdaság – közölte a KSH. A lezárások alatt szintén negyedéves alapon a április- június hónapokban 14,6 százalékos volt a visszaesés – így a matematikai törvényei szerint (nagy zuhanás miatti alacsony bázis miatt) a harmadik negyedben bőven 10 százalék feletti korrekciót lehet várni. Sajnos ezzel nincs vége, a Covid-19 járvány második hulláma már visszaveti a kilábalást, így az utolsó negyedben újra csökken a gazdaság teljesítménye. Éves alap a harmadik negyedévben a bruttó hazai termék, a GDP értéke még így is 4,6 százalékkal volt kisebb, mint 2019 harmadik negyedében, ami békeidőben vaskos visszaesés lenne, így a járvány sújtotta gazdasági környezetben biztató eredmény. Sajnos a várhatóan rosszabb negyedik negyed még lejjebb a növekedési ütemet, az idei évet a magyar gazdaság nem ússza meg hat százaléknál kisebb éves visszaeséssel. Virovácz Péter m az ING bank elemzője szerint a GDP rekord mértékű összeesése után 2020 harmadik negyedévében egy újabb rekordot könyvelhetett el a magyar gazdaság. A hirtelen leálló, majd újrainduló gazdasági teljesítmény jelentős volatilitást hozott, erős visszapattanás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy túl lennénk a válságon. Egyrészt azért, mert a bruttó hazai össztermék volumene még mindig 4,6 százalékkal elmarad az előző év azonos időszaki adattól. Másrészt pedig azért, mert negyedik negyedévet újabb korlátozások és leállások sújtják. A novemberi magyar szigorítások és a számos országban már akár szeptember–október óta meglévő járványügyi intézkedések mind korlátozzák a magyar gazdaság negyedik negyedéves teljesítményét. Összességében tehát bár örülhetünk az erős harmadik negyedévnek, a gazdasági szereplők és a hazai és nemzetközi befektetők elsősorban már a negyedik negyedévre koncentrálnak. A KSH közlése még a szokásosnál is szűkszavúbb volt, ami a felpattanás mögötti részleteket illeti. Az azonban kiderült, hogy vélhetően a szolgáltatószektor kilábalása lehetett a legdinamikusabb, ezen belül is elsősorban az információ, kommunikáció és a pénzügyi szolgáltatások területe. Előre tekintve várhatóan pont a szolgáltatószektor lesz az, amely a negyedik negyedévben visszahúzza majd a gazdasági teljesítményt, míg az ipar a vélhetően jó harmadik negyedév után képes lesz kozmetikázni az utolsó negyedéves visszaesést. Az ING Bank friss előrejelzésében 2 százalékos negyedév/negyedév gazdasági csökkenéssel kalkulál az év utolsó negyedére. Ez egyben azt is jelenti, hogy alapforgatókönyvük egy „stop-start” vagyis W jellegű válságot valószínűsít. A mai adatokat is figyelembe véve idén közel 6 százalékkal csökkenhet a GDP, míg jövőre valamivel 4 százalék feletti bővüléssel számolunk – írta Virovácz Péter. A kormány a saját vállát veregeti, szerintük ugyanis nem a matematikának, hanem a kormány” eredményes gazdaságvédelmi intézkedéseinek” köszönhető a harmadik negyedéves felpattanás. piaci elemzők várakozásainál kedvezőbb adatok alátámasztják, hogy a járvány második hulláma alatt is folytatni kell az adócsökkentésekre és a munkahelyek védelmére épülő gazdaságpolitikát. A magyar gazdaság harmadik negyedévi teljesítménye azt mutatja, hogy a gazdaság egy közel teljes tavaszi lezárás követően is gyorsan helyre tud állni, azaz a helyreálló képessége kitűnő. piaci elemzők várakozásainál kedvezőbb adatok alátámasztják, hogy a járvány második hulláma alatt is folytatni kell az adócsökkentésekre és a munkahelyek védelmére épülő gazdaságpolitikát. A magyar gazdaság harmadik negyedévi teljesítménye azt mutatja, hogy a gazdaság egy közel teljes tavaszi lezárás követően is gyorsan helyre tud állni, azaz a helyreálló képessége kitűnő . olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében. A Pénzügyminisztérium becslése szerint idén 6,4 százalékkal eshet vissza a gazdaság teljesítménye, ugyanakkor 2021-re a tárca már 3,5 százalékos növekedést valószínűsít.