Ukrajnában csaknem 12 ezer új fertőzöttet regisztráltak

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, péntekre már csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig megközelítette a 270 ezret. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon az előző napi csúcsot is meghaladó, 11 787 esettel 512 652-re nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 172 áldozattal 9317-re. Eddig 233 849-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 269 486-re emelkedett. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban szintén rekordszámú, 1083 fölötti beteget jegyezték fel előző nap, velük eddig már több mint 48,6 ezer fertőzöttet igazoltak Kijevben. Az elhunytak száma a fővárosban újabb 13-mal 938-ra nőtt. Több vidéki kórház után a kelet-ukrajnai Poltava megyéből jelezte az egyik helyi intézmény vezetőorvosa, hogy náluk a Covid-19-betegek számára elkülönített ágyak kihasználtsága 86 százalékos, és már most nem tudnak minden beteget felvenni - számolt be pénteken az UNIAN ukrán hírügynökség. Anatolij Hlebov, a poltavai 3. számú kórház főorvosa elmondta, hogy négy ápolóra 60 beteg jut. Orvosi oxigénből pedig fele van a szükségesnek, a betegeket felváltva lélegeztetik. Az ukrán alkotmánybíróság már egy hete nem tud ülésezni, miután több bíró is elkapta a vírust, illetve fertőzés gyanújával házi karanténban van. A parlamentben Dmitro Razumkov házelnök után első helyettese, Ruszlan Sztefancsuk közölte, hogy ő is megfertőződött koronavírussal. Az ukrán törvényhozásban a járvány kezdete óta legalább 75 képviselő fertőződött meg, azaz minden hatodik. Ihor Szemenyiv, a kijevi Feofanyija klinika főorvosa pénteken kijelentette, hogy a koronavírussal megfertőződött Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanolyan ellátást kap az intézményben, mint más betegek, kezelésének költsége is azonos. Elmondta, hogy az államfő egyelőre jól érzi magát, jó esély van arra, hogy szövődmények nélkül esik át a betegségen.