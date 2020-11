Ideális karanténhétvége ígérkezik – már ami az időjárást illeti

Arról, hogy az EU által támogatott oltóanyagból mennyi jut Magyarországra, már kevesebb szó esik.

Lassan már naponta számol be a karanténban senyvedő külgazdasági és külügyminiszter, hogyan áll az orosz vakcina magyarországi beszerzése. A jelek szerint egész jó, ugyanis Szijjártó Péter a mai bejelentkezésében arról számolt be,

hogy jövő héten már tíz minta is érkezik az országba.

A miniszter szerint ezeket majd laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, hogy a lehető legegyértelműbb és legbiztosabb döntést hozzák a hazai használatát illetően. Megjegyezte azt is, hogy Európában elsőként Magyarországra kerül az orosz mintából. A tárcavezető szerint tilos átpolitizálni a témát, mivel emberéletekről van szó. Aki ezt teszi mégis, az a magyar emberek életével játszik. Az a feladatunk és kötelességünk, hogy a lehető legtöbb forrásból a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb oltóanyagot szerezzük be – hangoztatta a videóban. Szijjártó Péter arról is beszámolt, folynak tárgyalások az esetleges magyarországi gyártásról is. Azok a vállalatok, akik képesek erre, megkapják a szükséges dokumentációt és a jövő héten meg is tudják mondani, milyen kapacitásokat tudnak erre fordítani.