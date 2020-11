Felvizezték az uniós nyilatkozat szövegét

Saját kormánya cáfolja a bukott elnök összeesküvés-elméleteit.

Péntekre virradóra Arizona 11 elektora is végleg Joe Biden zsákjába került, miután hosszas szavazatszámlálás után is megmaradt mintegy 11 ezer voksnyi előnye. A 0.3 százalékos győzelem nem tűnik acélosnak, de Trump négy éve 3 és fél százalékkal kapott több szavazatot Hillary Clintonnál, vagyis a változás jelentős és elsősorban a fiatal spanyol ajkú választók aktivitásának köszönhető. A helyi republikánusok még próbálkoznak egy bírósági beadvánnyal, miszerint a liberális többségű Maricopa megyében a választási bizottságok rossz kitöltési tanácsot adtak egyes polgároknak, akiknek voksát ezért végül nem vették figyelembe. Az állam szintén republikánus főügyésze azonban elvetette a gyanúsítást és azt mondta, ha valaki tényleg konspirált a szavazás elcsalására, akkor nyilvánvalóan nem járt sikerrel.

Arizonával Biden elektorainak száma 290-re nőtt és a voksok kézi újraszámolását követően nagy valószínűséggel Georgia 16 szavazata is az övé lesz (az elnökséghez 270-re van szükség). A még függőben lévő utolsó állam Észak-Karolina, ahol szinte biztos, hogy a 75 ezer vokssal vezető Trump lesz a győztes, de ez már nem oszt, nem szoroz. A belbiztonsági tárca kiber- és infrastruktúra-biztonsággal foglalkozó ügynöksége közleményben tudatta, hogy az idei volt minden idők legbiztonságosabb amerikai választása. A szavazórendszerek biztonságos működtetéséért felelős hatóság megállapítása szöges ellentmondásban áll a bukott elnök internetes bejegyzésével, amelyben egy szélsőjobboldali összeesküvés-elméletekben utazó televízióra hivatkozva 2.7 millió Trump-szavazat Biden-szavazattá változtatásáról volt szó. Ez célszerű módon pont annyi, amennyivel eltűnne Biden országosan most 5.3 millió szavazatnyi előnye. A Fehér Házból kiszivárgó hírek szerint azonban Trump is tudja, hogy a játszmának vége. Az eredmény tagadása már a jövője szempontjából fontos: egyben akarja tartani híveit, akikre támaszkodva továbbra is markáns szerepet játszhat az amerikai jobboldalon. A New York Times hat belső forrásra hivatkozva arról írt, hogy Trump harcias internetes bejegyzéseivel ellentétben csöndes, már-már békés. Ugyan megkérdezte tanácsadóit, lehetséges-e, hogy a republikánus törvényhozású államok a győztes demokrata pártiak helyett rá szavazó jobboldaliakat delegáljanak az elektori testületbe, de ez a választók akaratának figyelmen kívül hagyását jelentené, így ellentmondana az alkotmánynak. Ezt leszámítva Trump váltakozva beszél arról, hogy 2024-ben újra elindul az elnökválasztáson és arról, hogy konkurenciát teremt a konzervatív FoxNews televíziónak. Utóbbit veresége egyik okozójának tartja, amiért Biden kampányáról is beszámolt, a választás éjszakáján pedig gyorsan a kihívónak „adta” Arizonát. A többrétegű méltatlankodás azonban eddig nem állt össze koherens stratégiává. Két idősebb fia, ifj. Donald és Eric további harcra buzdítja Trumpot, miközben Ivanka lánya és veje, Jared Kushner azt tanácsolja neki, hogy próbáljon konstruktív szerepet játszani a következő két hónapban. Amíg Trump valós tevékenysége leginkább a tévénézésben merül ki, az Egyesült Államokban minden eddiginél erősebben tombol a koronavírus-járvány. Csütörtökön rekordszámú, 153 ezer új fertőzést regisztráltak, Hatvanezren vannak kórházban, sok egészségügyi intézményen kívül egyre több halottasház is túlterheltséggel küzd, a holttesteket hűtőkamionokban tárolják. Mivel a Fehér Ház szemlátomást sorsára hagyta az országot, egyre több kormányzó veti fel nem csak a kötelező maszkviselést, hanem a teljes leállás lehetőségét. Utóbbit mindenki, Joe Biden is szeretné elkerülni, de ha minden így marad, akkor az eddigi 243 ezer haláleset után márciusig még 200 ezret valószínűsítenek. Mire az új elnök hivatalba lép, napi 2200 halottra lehet számítani. Biden frissen kinevezett kabinetfőnöke, Ron Klain az Obama-adminisztráció idején az ebola elleni küzdelem koordinátora volt. Most azt mondta, hogy a megválasztott elnök első dolga lesz a COVID-19 elleni tevékenység irányítójának kinevezése. Azt is megerősítette, hogy Biden már republikánus szenátorokkal és kormányzókkal is felvette a kapcsolatot. Mivel maga is volt szenátor, Klain szerint „nem kell bemutatkoznia”. A megválasztott elnök közben újabb két fontos gratulációt kapott, az egyiket Ferenc pápától, a másikat a kínai kormánytól.