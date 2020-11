A világjárvány óta alig van sorosozás, de Kovács Zoltán gondoskodott róla, hogy ne legyen hiányérzetünk

A 90 éves milliárdos aknamunkája a járvány alatt sem hagyott alább – legalábbis ez szűrődik le a kommunikációs államtitkár megnyilvánulásából.

Mint arról a Népszava is beszámolt , megszólalt a kormány által sokat támadott Vera Jourová a magyar alkotmánymódosításról. Az Európai Bizottság alelnöke pénteken azt mondta, a családjogot érintő döntések nemzeti hatáskörbe tartoznak, és Brüsszel ezen nem is kíván változtatni, a tagállamoknak mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségvállalásaikat. Egyúttal jelezte, a média magyarországi helyzetét érintően komoly aggályok merülnek fel a szólásszabadság, valamint a független média munkafeltételeit illetően. Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Didier Reynders pedig arról beszélt, ahogy minden tagország esetében, Magyarország számára is fontos, hogy a törvény- és alkotmánymódosítások elfogadását széleskörű vita előzze meg.