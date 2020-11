Orbán Viktor: 30 napig ingyen internetezhetnek, akik digitális oktatásban vesznek részt

Átalakítják a Mol Bubit, a BKK szerint erre a téli időszak a legideálisabb.

Tavasszal a jelenleginél modernebb, a változó felhasználói igényekhez igazodó Mol Bubit vehetnek birtokukba a fővárosi közbringarendszer használói – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a jelenlegi üzemeltetői szerződés november 29-én lejár, amelyet a BKK nem hosszabbított meg az átmeneti hónapokra, tehát a szolgáltatás tavaszig szünetelni fog. Hozzátették, hogy a leállás egyébként is elengedhetetlen lett volna a rendszer átalakításához, erre pedig a téli időszak a legideálisabb: ilyenkor az átlagosnál 90 százalékkal alacsonyabb a kerékpárok kihasználtsága. A várható fejlesztésekről azt írták, 1200 új, a jelenleginél könnyebb kerékpár érkezik Budapestre, ez az állomány – igény esetén – még 400 biciklivel bármikor bővíthető. A tervek szerint rugalmas tarifarendszer lép életbe, amelyben a BKK-bérlettel rendelkezők jelentős kedvezményekre számíthatnak. Az üzemeltetéséhez új informatikai háttér épül ki. Felhasználóbarát, új applikáció is érkezik, amellyel egyszerűen és gyorsan lehet igénybe venni a szolgáltatást. Megmarad a jelenleg rendelkezésre álló 158 dokkoló, de a BKK a jövőben újszerű – úgynevezett free-floating – megoldásokat is tesztelni fog:

ezzel az is lehetővé válhat, hogy az ügyfelek a kerékpárokat előre kijelölt virtuális dokkolóknál helyezzék el.

– A Mol Bubi új rendszerében azonban továbbra sem lesznek elektromos meghajtású biciklik. Ennek az az oka, hogy az e-kerékpárok jelentősen növelnék a közbringarendszer fenntartását, ugyanis ezeknek a járműveknek nemcsak a beszerzése, hanem az üzemeltetési költsége is többszöröse egy hagyományos bicikliének – áll a közleményben.