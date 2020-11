Hamilton beállította a beállíthatatlant

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi, kaotikus Török Nagydíjat, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.

A Török Nagydíj az idény egyik, hanem a legizgalmasabb versenyhétvégét hozta. Isztambulba 2011 után tért vissza ismét a mezőny, a pálya pedig új aszfaltot kapott, amelyen pénteken jobbára csak csúszkáltak az autók. Betétfutamok híján aznap este utcai autók köröztek az aszfalton, hogy az felgumizódjon és javuljon a tapadás, ám mint utóbb kiderült, semmi értelme nem volt, mert másnap megérkezett az égi áldás. A heves esőzésben kétszer is félbeszakították az időmérő edzést, amelyet végül Lance Stroll, a Racing Point kanadai versenyzője nyert meg Max Verstappen (Red Bull) előtt, míg a mexikói Sergio Pérez lett a harmadik a másik Racing Point volánja mögött. Lewis Hamilton (Mercedes) csak hatodikként zárt. A verseny vizes aszfalton, de nem esőben kezdődött, és a futam során a pálya folyamatosan száradt. A rajtot Stroll nagyon jól kapta el, míg Verstappen több pozíciót is veszített az indulásnál. A nedves aszfalton a mezőny egy része nagyon szenvedett, az első kör végén Stroll és Pérez haladt az élen. Hamilton ugyan a rajt után feljött a harmadik helyre, nem sokra rá viszont visszacsúszott a hatodik helyre, míg a kilencedik helyről startoló csapattársa, Valtteri Bottas egészen a 17. pozícióig esett vissza. Az első kerékcserékre a hetedik és 12. kör között került sor, ezek után az élen maradt a Stroll, Pérez duó, Verstappen viszont feljött a harmadik helyre, mögötte Sebastian Vettel (Ferrari) és Hamilton száguldott. A folytatásban Verstappen utolérte Pérezt és megpróbálta megelőzni, de a nedves aszfalton tapadást vesztett, megcsúszott és megpördült, ismét több pozíciót veszített. Később így járt csapattársa, Alexander Albon is. A 34. körben Vettel, majd a 37. körben az élről Stroll kiállt kerékcserére, Hamilton pedig a 38. körben megelőzte a vezetést ideiglenesen átvevő Pérezt és feljött az első helyre. A hajrában a rutinos brit magabiztosan tartotta a vezető pozíciót, több mint 30 másodperces előnyt épített ki Pérezzel szemben, sőt, lekörözte csapattársát, Bottast, aki ezúttal pontot sem szerzett.



„Nincs lehetetlen, sosem szabad feladni. Ezt minden gyereknek ajánlom, akik a lehetetlenről álmodnak” – jelentette ki Hamilton, aki a célba érkezést követően könnyeivel küszködött.

A 35 éves brit – akinek jövőre még nincs szerződése – isztambuli győzelmével behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben, így sorozatban negyedik vb-címét hódította el. Ráadásul ezzel beérte az örökranglistán az F1 történetének eddigi egyetlen hétszeres vb-győztesét, a legendás német Michael Schumachert. „Ez egy nagyon nehéz hétvége volt egy csalódást keltő időmérővel. Tudtuk, hogy hátrányban vagyunk. A verseny elején nem tudtam megelőzni Sebastiant, aztán arra gondoltam, hogy kezd kicsúszni az irányítás a kezem közül, de leszegett fejjel csináltam a dolgom. Egyre jobb lett a tempóm és sikerült. Talán titokban álmodtam arról, hogy ekkora magasságokba eljutok, de nagyon messzinek tűnt ez anno, amikor Michaelt néztem, ahogy megnyerte a világbajnokságokat. Hét világbajnoki cím egészen hihetetlen, ezt még fel kell dolgoznom. Úgy érzem, mintha csak a pályafutásom elején járnék, fizikailag és mentálisan is nagyszerűen érzem magam. Nagy kihívás volt ez az év, buborékban élek, semmi izgalmas nem történik velem a hétköznapok során. Talán visszanézem a versenyt és egy üveg bort is kibontok, de a családtagjaimmal lenne a legjobb megélni ezeket a sikereket” – összegzett Hamilton, aki mögött az utolsó körben nagyot csatároztak a riválisok a dobogós helyekért. Vettel az utolsó két kanyarban jött fel harmadiknak, miután csapattársa, Leclerc megtámadta Pérezt, de elrontotta a manőverét, így a német megelőzte. A négyszeres világbajnok német versenyző a tavaly októberi Mexikói Nagydíj óta nem állt dobogón. Leclerc mögött Carlos Sainz Jr. (McLaren) lett az ötödik, majd a Red Bull duója következett Verstappen, Albon sorrendben. Őket Lando Norris követte a másik McLarennel, a futamot sokáig vezető Stroll viszont csak kilencedik lett. Az utolsó pontszerző helyen Daniel Ricciardo (Renault) ért célba. A világbajnokság két hét múlva, Bahreinben folytatódik.