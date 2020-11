Gumilövedék, gránát, könnygáz – Ismét lecsapott Minszkben a karhatalom

Egy gyanús körülmények között elhunyt festőművész miatt dühödtek fel a tüntetők.

Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni

– közölték szemtanúk és fehérorosz sajtóorgánumok. Az emberek egy a héten meghalt társukról akartak megemlékezni, akit szerintük a rendfenntartók öltek meg – tudósít az MTI. Az állami hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt írja, a rendőrség gumilövedékekkel igyekezett feloszlatni a tömeget, az Interfax orosz hírügynökség pedig azt közölte, hogy a Puskinszkaja metróállomásnál könnygázt is bevetettek. A városban leállt a mobilinternet-szolgáltatás, és az AFP francia hírügynökség újságírói szerint a tüntetés előtt körülbelül 15 metrómegállót lezártak. A Twitter közösségi oldalra kirakott videók szerint tüntetések kezdődtek Breszt városában is. „Lukasenko könnygázt, gránátokat és lőfegyvereket vetett be a tüntetők ellen. Sokan megsebesültek” –közölte Szvetlana Tyihanovszkaja, a Litvániába menekült fehérorosz ellenzéki vezető Twitteren. Fehéroroszországban folyamatosak a megmozdulások az augusztus 9-ei elnökválasztás óta, amelyen Alekszandr Lukasenko hivatalban lévő elnök a hivatalos eredmények szerint a voksok mintegy 80 százalékával megszerezte hatodik mandátumát. Az ellenzék szerint az országot 1994 óta irányító elnök elcsalta a választást.

A hatóságok könyörtelen brutalitással igyekeznek elfojtani a tüntetéseket. Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról számoltak be és vannak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őrizetbe vették őket.

A tüntetések kezdete óta több ezer embert letartóztattak. A megmozdulások újabb lendületet vettek azt követően, hogy szerda éjszaka egy tüntetés helyszínéről civil ruhás emberek elhurcolták Raman Bandarenka 31 éves festőművészt. A férfit később a minszki központi kerületi belügyi igazgatóságról agyi ödémával, koponyaűri vérzéssel, belső agyi sérülésekkel, horzsolásokkal és zúzódásokkal kórházba szállították azzal, hogy „a verekedés során megsérült”. Életét többórás műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. Halálát követően felmerült a gyanú, hogy sérüléseit az őrizeti fogságban szerezte.



Tömegek rótták le kegyeletüket Minszkben a tisztázatlan körülmények között meghalt aktivistára. Fotó: Viktor Tolochko

A fehérorosz belügyminisztérium részéről azt közölték, hogy Bandarenka civilekkel dulakodott, és így szerezte a sérüléseit. Lukasenko részvétét fejezte ki a családnak, és „őszinte, pártatlan” vizsgálatot rendelt el az ügyben.