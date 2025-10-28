A magyar diplomácia vezetője szerint nem kérdés a magyar főváros esetleges szerepe, az oroszok azonban „a kijevi rezsimnek” nemzeti kisebbségek jogait sértő politikáját emelték ki a megbeszélés fő témájaként.
Erre legutóbb bő egy hónapja, New Yorkban került sor.
Anatolij Glaz külügyi szóvivő név szerint csak őket emelte ki az eseményről szóló nyilatkozatában.
De hisz a párbeszédben, így örömmel fogadta el a meghívást.
Jevgenyij Prigozsin magánrepülőgépe leszállt a belarusz fővárosban.
A külgazdasági és külügyminiszter magyarázata szerint azért megy az Ukrajnát csaknem egy éve megtámadó agresszor Oroszország hű szövetségeséhez, mert „a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani”.
Erőszakos határátkelésre számít Lengyelország, miután jelentős embertömeg gyűlt össze a Kuznica Bialostocka határátkelőhely fehérorosz oldalán. A bevándorlókat belarusz egyenruhás fegyveresek terelik a helyszínre.
Az őrizetbe vétel oka nem ismert, a hatóságok nem adtak róla tájékoztatást.
Vasárnap több mint százhúsz demonstrációt tartottak a fehérorosz fővárosban.
A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki meglátogatta a fehérorosz diktátort a tiltakozások kirobbanása óta.
Egy gyanús körülmények között elhunyt festőművész miatt dühödtek fel a tüntetők.
Sok embert őrizetbe vettek.
Nem hagy alább a megmozdulások ereje.
A tiltakozók abban a tudatban vonultak utcára, hogy Lukasenka karhatalma kész közéjük lövetni.
A rendőri intézkedések során többen megsérültek.
Hatalom közeli források szerint a megbeszélés négy és fél órán át tartott.
„Fehéroroszországnak meg kell értenie, hogy az Európai Unió tagállamaira gyakorolt diplomácia nyomás nem segíti a párbeszédet és nem fog pozitív eredménnyel járni” – közölte Bogdan Aurescu külügyminiszter.
Immár a nyolcadik, egymást követő hétvégén követelték Lukasenko lemondását.
Még törvényt is sértett a diktátor, amikor beszédét nem adták élő adásban.
Minszkben menetrendszerűen fenyítik a demonstrálókat.
Tizennégy évvel ezelőtti kijelentéseivel szembesítették a külügyminisztert, aki inkább beosztottjára bízta a válaszadást.
A minszki Függetlenség terét fémrácsokkal kerítették el, az aluljárókat is lezárták.
Lecsapott a karhatalmi gépezet.
Marija Kalesznyikavát állítólag hétfő reggel álarcos emberek tuszkolták be egy kisbuszba.
A fehérorosz fővárosban a tömeg az elnöki palotához vonult, immár a 4. egymást követő hétvégén.
„Oroszország csak a jelenlegi hatóságokkal tart fenn kapcsolatot” – mondta a Koordinációs Tanács elnökségi tagja.
Marija Kolesznyikova, az ellenzéki Koordinációs Tanács elnökségi tagja közölte: hamarosan benyújtják a bejegyzéshez szükséges iratokat.
A menet egy része az elnöki rezidenciához indult.