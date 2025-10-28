Szijjártó Péternek eligazítást tartott Minszkben Szergej Lavrov, a magyar külügyminiszter ismét felajánlotta Budapestet egy későbbi békecsúcshoz

A magyar diplomácia vezetője szerint nem kérdés a magyar főváros esetleges szerepe, az oroszok azonban „a kijevi rezsimnek” nemzeti kisebbségek jogait sértő politikáját emelték ki a megbeszélés fő témájaként.