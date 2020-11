Egy ország a kaszinókirály zsebében

Vasárnap Brüsszelbe utazott a brit Brexit-főtárgyaló, Lord (David) Frost, hogy hétfőn újabb, remélhetőleg végső tárgyalási fordulót kezdjen a szabadkereskedelmi megegyezésről EU-partnerével, Michel Barnier-val.

A napokban a felszínre tört Downing Street-i hatalmi harc, a Brexit két főépítésze, Dominic Cummings stratégiai főtanácsadó és Lee Cain kommunikációs igazgató kiakolbólítása azonban aligha vitte előre a megállapodás ügyét. Egy ideig a két bajkeverő szoros szövetségesének számító Frost pozíciója is ingani látszott . Végül maradt, sőt, akár a kabinetfőnöki tisztség várományosa is lehet. A The Sunday Times egyik forrása szerint november 23-ára, vagy a jövő hét első napjaira megszülethet az alku az EU-val, de annál tovább nem lehet halogatni a megbeszéléseket. A miniszterelnöki hivatal igyekezett megnyugtatni a konzervatív képviselőket, miután Nigel Farage, a UK Függetlenségi Párt volt vezetőjének emberei azt terjesztették, hogy Cummings távozása után az Egyesült Királyság beleegyezhet a december 31-én lejáró átmeneti időszak meghosszabbításába. A Downing Street 10.-ből érkező SMS szerint viszont "Brexit-téren nincs meghátrálás". Az EU-UK szabadkereskedelmi paktum előtt továbbra is két fő akadály tornyosul, az egyenlő versenyfeltételek, azaz az állami támogatások kérdése, illetve a halászati kvóták. Az EU terve értelmében a brit hajók jelenlegi halászati kontingensüknek kevesebb, mint az ötödét tarthatnák meg, de London a brit vizeken hozzáférhető halmennyiségnek több mint a felére tart igényt. Simon Coveney ír külügyminiszter figyelmeztetett, hogy az EU nem fogja ratifikálni a megállapodást, ha Boris Johnson ragaszkodik a belső piaci törvény ellentmondásos, az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti áruszállításra vonatkozó részéhez, amely sérti a nemzetközi jogot és a parlament felsőháza a napokban nem is adta rá áldását. Johnson egyelőre kitart a belső piaci törvény eredeti változata mellett. Lord Frost semmilyen kimenetelt nem zárt ki. Szólt ugyan az elmúlt napokban elért haladásról, de emlékeztette az üzleti életet a tárgyalások összeomlásának veszélyére és a január 1-jén életbe lépő változásra való felkészülés szükségességére. Gordon Brown volt munkáspárti kormányfő szerint Joe Biden amerikai elnöki győzelmének köszönhető a Brexit-terén remélt áttörés, hiszen a demokrata politikus híresen ellenzi a kilépést, főleg annak megállapodás nélküli formáját. A civódásból mellesleg sem Dominic Cummings, sem Lee Cain, sem Boris Johnson menyasszonya nem jött ki jól. A 32 éves Carrie Symonds hirtelen Lady Macbeth-i figuraként szerepel a köztudatban, aki beleszól a személyzeti kérdésekbe, sőt, a kormányzati munka irányításába is. A Cummings-Cain duó végzetét azok az SMS-ek pecsételhették meg, amelyekben Princess Nut Nutsként (Flúgos hercegkisasszonyként) emlegették a kormányfő jövendőbelijét.